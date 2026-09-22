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Channing Tatum Niega Usar una Cuenta Falsa en Redes para Hablar Mal de su Ex, Zoe Kravitz

El actor acudió a sus redes oficiales para desmentir la teoría de que tiene una cuenta falsa en Instagram para criticar a su ex, Zoe Kravitz y a su prometido, Harry Styles.

Channing-Tatum-Niega-Cuenta-Falsa-Instagram-Zoe-Kravitz-Harry-StylesFoto: AFP

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¿Channing Tatum detrás de una cuenta falsa en Instagram? El actor desmiente los rumores y explica por qué no tiene sentido. Conoce los detalles de esta historia.

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