Channing Tatum salió a desmentir los rumores que lo señalaban como el responsable de una cuenta anónima de Instagram dedicada a criticar a su expareja, Zoë Kravitz, y al prometido de esta, Harry Styles. El actor respondió a la polémica a través de sus redes sociales, días después de que la teoría se viralizara.

Todo comenzó el 19 de septiembre, cuando en internet notaron que una cuenta llamada "Nonya Bidness",cuyo nombre es un juego de palabras con la frase "none of your business", había comentado "Just here for the hate" en una publicación de Deuxmoi que mostraba a Kravitz y Styles besándose.

Los internautas descubrieron que esa cuenta solo seguía a una persona: Channing Tatum. A partir de ahí, circularon capturas de pantalla en las que el perfil calificaba de "calculada" la relación entre Kravitz y Styles, además de elogiar reiteradamente al propio Tatum.

Tatum negó tajantemente estar detrás del perfil. En un mensaje publicado en redes, el actor de Magic Mike aseguró, entre bromas, que le resultaba difícil creer que alguien pensara que dedicaba su tiempo libre a eso, y subrayó que solo tiene una cuenta de Instagram, @channingtatum. También cuestionó la lógica de la acusación: si de verdad manejara la cuenta, ¿para qué seguirla y exponerse a que lo relacionaran con ella?

Pese a la negativa de Tatum, la sospecha no surgió de la nada. El actor tiene un historial de comportamiento errático en redes: siguió públicamente varias cuentas de fans de Kravitz cuando comenzaron a salir en 2021 y nunca dejó de seguirlas tras su ruptura en 2024, algo que él mismo reconoció como una falta de discreción en una entrevista con Vanity Fair. Además, en 2014, durante la filtración de correos de Sony, uno de sus mensajes eufóricos sobre el éxito de 22 Jump Street se volvió viral por lo desbordante de su entusiasmo.

Sin embargo, un análisis más detallado del perfil "Nonya Bidness" sugiere que se trata de una persona ajena a Tatum: la cuenta comentaba con frecuencia contenido de horóscopo relacionado con Géminis, mientras que Tatum es Tauro. Todo apunta a que el perfil pudo haber sido, en algún momento, una fan page dedicada al actor, lo que explicaría por qué él la seguía sin haberla creado.

Tatum y Kravitz estuvieron juntos de 2021 a 2024 y llegaron a comprometerse en 2023. Un año después de su separación, Kravitz comenzó a salir con Harry Styles, con quien ahora está comprometida. Por su parte, Tatum actualmente sostiene una relación con la modelo Inka Williams