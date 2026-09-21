Las familias que esperaban la llegada de un bebé a su hogar, ahora viven el dolor de su pérdida y exigen saber qué ocurrió con los recién nacidos. En una semana, cinco bebés murieron en instalaciones del Hospital General de Zona No. 1 de Durango, por lo que autoridades llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas. Hasta el momento, las muertes podrían estar relacionadas con una bacteria.

De acuerdo con los primeros reportes, tres de los menores fallecieron el martes 15 de septiembre, otro de ellos perdió la vida el viernes 18 y el quinto bebé murió el sábado 19; todos ellos eran atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó los hechos y lamentó el fallecimiento de los bebés; asimismo, aseguró que brindan acompañamiento permanente a las familias.

"Tanto autoridades de la Delegación como de nivel central estarán en Durango supervisando las investigaciones y el desarrollo de todo el caso", indicó en un comunicado.

La institución de salud pública aseveró que se lleva a cabo una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso. También refirió que realizaron un hallazgo importante durante dichas labores.

"Se identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital", señaló.

Sin embargo, puntualizó que "con la información disponible, su presencia no explica por sí sola los fallecimientos", por lo tanto, la revisión continúa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los antibióticos ocurre cuando las bacterias cambian con el tiempo y dejan de responder a los medicamentos destinados para combatirlas. Lo anterior provoca dificultades en el tratamiento de infecciones e incrementa el riesgo de enfermedades graves.

En un entorno hospitalario, el peligro aumenta porque los centros de salud, clínicas y hospitales son focos de alto riesgo de transmisión de las llamadas "superbacterias". Debido a que en estos lugares hay pacientes con sistemas inmunes vulnerables, como adultos mayores, recién nacidos o personas en terapia intensiva.

La OMS también señala que otros factores son el uso de catéteres, sondas, tubos, prótesis, así como las medidas de higiene, ya que si estas fallan, las bacterias pasan fácilmente de un paciente a otro.

Como parte del protocolo de actuación, en el Hospital del IMSS en Durango se han implementado medidas de contención, como el aislamiento de casos, restricción de nuevos ingresos, limpieza y desinfección exhaustiva.

También se realiza la vigilancia de contactos y la toma de cultivos de seguimiento.

"Cuyos resultados han sido negativos hasta el momento. Al corte del 20 de septiembre, no se han identificado pacientes sospechosos", puntualizó.

El IMSS aclaró que mantendrá la vigilancia epidemiológica y continuará la investigación, en coordinación con autoridades sanitarias. La UCIN permanece cerrada a nuevos ingresos y se mantienen activas las acciones de contención, vigilancia y control. "Desde la implementación de etas medidas no se ha identificado una exposición posterior", afirmó en un comunicado.

En el mismo texto descartó que no hay falta de insumos y por lo tanto, no fue un factor para impedir las labores de limpieza, desinfección o atención en la Unidad.

Asimismo, confirmó que sostuvo una reunión con tres núcleos familiares en las oficinas del Hospital del IMSS de Durango.

"Durante el encuentro se escucharon los planteamientos de las familias, se compartió la información disponible y el estado de las investigaciones en curso", señaló.

La Secretaría de Salud federal informó que envió un equipo técnico de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepris), el cual se trasladó a la unidad médica para las investigaciones.

"Estas acciones permitirán contar con información técnica sobre lo ocurrido y determinar, con base en los resultados de las investigaciones, las medidas que correspondan", estableció en un comunicado.

En tanto, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que "estaba muy hermética la situación y eso es grave". El mandatario señaló que desde que se enteró del fallecimiento de los menores se puso en contacto con el titular del IMSS, Zoé Robledo, a quien le externó su preocupación.

"Mandé a la Coprised (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango) a que hiciera el trabajo que le correspondía con las muestras. No quisieron sacar los expedientes, no se los prestaron a la Coprised", dijo en entrevista a medios.

El mandatario estatal cuestionó el motivo por el que no se notificó el deceso desde el primer día, ya que esto pudo permitir la implementación de un protocolo.

"En cinco días pudieron haber pasado muchas cosas, que si hubiéramos entrado el primer día, hubiéramos detectado perfectamente qué fue", aseveró.

EPP