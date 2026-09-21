Salud

SSa Investiga Muerte de 5 Recién Nacidos en Hospital del IMSS en Durango

Las autoridades realizan una revisión clínica y epidemiológica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; esto es lo que sabemos del caso

Los recién nacidos eran atendidos en el Hospital General de Zona No. 1 de DurangoFoto: Google Maps
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