Seguridad

Riña Familiar Deja un Menor y una Mujer Herida en Celaya, Guanajuato

Hasta el momento se desconoce la causa de la pelea

Se desconoce la causa de la pelea donde hasta el agresor resultó con lesiones por arma blanca.Se desconoce la causa de la pelea donde hasta el agresor resultó con lesiones por arma blanca. Foto: N+

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Elementos de diversas corporaciones se encargaron de brindar atención a los afectados y trasladar a los heridos.

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