Una riña al interior de un domicilio de la colonia Ejidal, en Celaya, Guanajuato, dejó como saldo varias personas lesionadas.

Entre ellas un menor de edad y una mujer, quienes fueron trasladados a un hospital junto con el hombre señalado como presunto agresor.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes sobre la calle Reforma Agraria, cuando, de acuerdo con versiones recabadas en el lugar.

Un sujeto habría llegado bajo los efectos del alcohol y empezado a agredir verbal y físicamente a los presentes.

Lo que derivó en un forcejeo y posteriormente en una pelea en la que varios integrantes de la reunión sufrieron golpes y contusiones.

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En el desorden, el presunto responsable también resultó herido con un arma blanca, sin que hasta el momento se haya establecido quién le ocasionó la lesión.

Por lo que al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención a los afectados.