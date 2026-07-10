Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a Golpes a una Persona en Tlaxcala

Este jueves 9 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Benito “N” por ser el presunto responsable de un homicidio a golpes ocurrido en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido, junto con dos hombres más, habrían agredido físicamente a la víctima provocándole lesiones por las que perdió la vida en la entidad tlaxcalteca.

Detienen a Benito “N” por matar a golpes a persona en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) informó este jueves que por el presunto delito de homicidio calificado, Benito “N” fue detenido por elementos de la Policía de Investigación.

La investigación realizada por dicha autoridad refiere que el arrestado y otros dos hombres presuntamente habrían golpeado a una persona, quien perdió la vida a causa de las lesiones sufridas.

Muere un hombre y otro queda lesionado en Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala

El Ministerio Público de la FGJE Tlaxcala inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivados de los hechos registrados la tarde del pasado 8 de julio en el municipio de Santa Apolonia Teacalco.

Aunque no esclarecieron la mecánica de los hechos, la dependencia confirmó que un hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) realizaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de este caso.

Con información de N+

GMAZ