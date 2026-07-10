Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a Golpes a una Persona en Tlaxcala

Benito "N" en compañía de otros dos hombres habría agredido físicamente a su víctima hasta quitarle la vida en la entidad tlaxcalteca.

Detenido Benito N por Homicidio a Golpes de Persona Víctima en TlaxcalaFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Benito 'N' es arrestado en Tlaxcala por presunto homicidio calificado. La víctima falleció tras una brutal agresión. Descubre cómo avanzan las investigaciones.

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