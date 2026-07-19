Desaparecidos

15 Años de Dolor y Esperanza: Celia García Sigue la Búsqueda de su Hijo Desaparecido en Veracruz

Una madre conmemoró 15 años de búsqueda de su hijo víctima de desaparición forzada en el año 2011. el dolor persiste y su búsqueda no cesa.

Alfredo lleva 15 años desaparecido en Veracruz, su madre no pierde la esperanza y la fe de encontrar a su hijo.Foto: N+

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Un hijo desaparecido y una madre que no se rinde: 15 años de búsqueda en Veracruz. Conoce la lucha de Celia García por encontrar a su hijo Alfredo.

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