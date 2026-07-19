15 Años de Dolor y Esperanza: Celia García Sigue la Búsqueda de su Hijo Desaparecido en Veracruz

"Cada cuerpo que se encontraba sin reconocer por que ya no se encontraba podría ser mi hijo y hasta la fecha de hoy estoy esperando la respuesta".

La señora Celia García Vázquez, le ha tocado encontrar en diversas fosas clandestinas restos de personas. Cumplió 15 años de buscar hasta debajo de las piedras a su hijo, Alfredo Roman Arroyo García, no ha logrado encontrarlo ni saber nada de el, en 15 dolorosos años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aumentan Desaparecidos en el 2026 en la Zona Sur de Veracruz

“Ha sido algo espantosamente vivido y esas personas que se llevaron a mi hijo no se imaginaron el daño tan grande. Hasta la fecha de hoy lo he buscado y hemos andado mi hija y yo mucho. Es un tormento esto es de día y de noche”.

Su hijo fue víctima de desaparición forzada el 18 de julio del 2011, era un micro empresario que se dedicaba a la venta de materiales para la construcción y ferretería, en su natal Chiconquiaco, Veracruz.

Tenía 33 años al momento de la desaparición, hoy han pasado 15 años

Alfredo tenía 33 años de edad en la fecha de su desaparición, dejo tres hijos pequeños en aquel entonces. Su búsqueda no ha cesado a 15 años de no saber nada de el.

“Varillado, escarbando, lo que yo podía como mujer entrando a las fosas tengo fotos, encontrar para mi un cuerpo era nuevo jamás imagine ahí una bolsa al varillar y oír que cortaba la bolsa. Y decía yo estará mi hijo".

No ha logrado encontrarlo, ni en la fosa de colonias de Sante Fe, Veracruz donde se ha documentado el hallazgo mayor de restos humanos.

“Mi madre empezó con el colectivo solecito y empezó en las fosas de colonias de santa fe ella termino todo lo que es Colinas de Santa Fe , ahí encontraron más de 300 cuerpos, ella fue una de las buscadoras que ella escarbaba, paleaba una de las mejores buscadoras, se puso al cien para buscar a su hijo".

El dolor un hijo y un familiar desaparecido, aseguran no se controla, no pierden la esperanza de saber de el, algún día. Como esta familia de veracruz, son cientos más que están en igual de circunstancias en búsqueda de un familiar desaparecido.