Juan Celaya y Osmar Olvera Ganan Medalla de Oro en la Copa México

En una demostración absoluta de sincronía, técnica y jerarquía, la dupla conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya conquistó la medalla de oro en la final de trampolín 3 metros sincronizados dentro de la Copa México de Clavados Zapopan 2026. Este triunfo representa la primera presea dorada para la delegación azteca en este certamen internacional avalado por World Aquatics.

Desde sus primeras ejecuciones obligatorias, los subcampeones olímpicos impusieron condiciones con un ritmo impecable en el trampolín. Conforme avanzaron las rondas y aumentó el grado de dificultad, la ventaja sobre sus perseguidores se volvió irrecuperable. Al término de sus seis ejecuciones, Olvera y Celaya sumaron un total de 408.39 puntos, una cifra que los consolida en lo más alto del podio continental.

La medalla de plata se la colgó la dupla de Alemania, que acumuló 362.46 unidades, conformada por Timo Barthel y Moritz Wesemann. Colombia completó el podio en Zapopan, gracias a la actuación de la pareja conformada por Daniel Restrepo y Luis Felipe Uribe.

Rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Osmar Olvera y Juan Celaya triunfaron en esta competencia, la cual fue parte de su preparación de cara a su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. "Hicimos nuestro plan de trabajo enfocados en llegar en la mejor forma a los Juegos Centroamericanos. Hubo clavados buenos, otros que se pueden mejorar, al final, se logró darle la medalla de oro a México y a toda la gente que nos vino a apoyar. Nuestro mejor momento será justamente en los Centroamericanos, ya estamos con la mente ahí", dijo Osmar Olvera.