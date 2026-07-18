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Juan Celaya y Osmar Olvera Ganan Medalla de Oro en la Copa México

La dupla de Osmar Olvera y Juan Celaya conquistó la medalla de oro en la final de trampolín 3 metros sincronizados

Juan Celaya y Osmar OlveraFoto: Getty Images

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