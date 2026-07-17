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Andy Burnham Es Elegido como Nuevo Líder del Partido Laborista

El Partido Laborista eligió a Burnham, como su nuevo líder. El lunes, asumirá el cargo de primer ministro, en sustitución de Keir Starmer

Andy Burnham, nuevo líder del Partido Laborista.Foto: Vía Reuters

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El Partido Laborista del Reino Unido elige a Andy Burnham como su nuevo líder. Este lunes, tomará el cargo de primer ministro.

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