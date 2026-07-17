Andy Burnham Es Elegido como Nuevo Líder del Partido Laborista

En el Reino Unido, el Partido Laborista eligió este viernes, a Andy Burnham, como su nuevo líder.

El próximo lunes asumirá el cargo de primer ministro, en sustitución de Keir Starmer, quien anunció su dimisión el pasado 22 de junio tras dos años en el poder.

Burnham de 56 años, quien fue alcalde del Gran Mánchester entre 2017 y 2026, fue designado durante un congreso extraordinario de la formación, al ser el único candidato elegible registrado para encabezar el partido y el gobierno británico.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, presidenta del comité ejecutivo de la formación, indicó:

"Al no haber ningún otro candidato elegible nominado, es por tanto un honor para mí declarar que el líder debidamente elegido del Partido Laborista es Andy Burnham".

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Devolver la esperanza

En un discurso pronunciado tras su nombramiento como nuevo líder del Partido Laborista, Burnham se comprometió a "devolver la esperanza".

"Estamos unidos, y ponemos la fuerza que emana de esta unidad al servicio de las personas y de los territorios que llevan demasiado tiempo esperando que la política les devuelva la esperanza, y eso es lo que vamos a hacer, todos juntos. Vamos a devolverles la esperanza"

Indicó que su objetivo es impulsar el crecimiento económico en todas las regiones del país y regresar el control a las comunidades locales, idea inspirada en el denominado "Manchesterismo", modelo de desarrollo territorial que impulsó como alcalde del Gran Mánchester.

Además, se comprometió a gobernar "para el norte y el sur, para Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y para cada pueblo y cada ciudad" del Reino Unido.

Con información de AFP y EFE.

LECQ