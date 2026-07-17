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China Responde a Acusación de Trump por Presunta Interferencia Electoral: "Puras Invenciones"

En su mensaje a la nación, el mandatario estadounidense dijo que Pekín robó 220 millones de archivos de votantes

Vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin JianVocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian. Foto: Reuters

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China responde a Trump: 'Puras invenciones'. Pekín niega interferencia electoral en 2020 y critica a EE.UU. por difamación. ¿Qué opinas sobre estas acusaciones?

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