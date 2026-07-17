China Responde a Acusación de Trump por Presunta Interferencia Electoral: "Puras Invenciones"

China calificó de "puras invenciones" las acusaciones de Donald Trump de que Pekín cometió interferencia electoral en los comicios presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

Durante su discurso a la nación, el mandatario dijo que el sistema electoral estadounidense había quedado expuesto y urgió a los legisladores a adoptar nuevas restricciones al voto.

La petición del presidente se da a pesar del escaso interés por estas medidas incluso dentro de su propio Partido Republicano.

En su mensaje, Trump comentó que China robó 220 millones de archivos de votantes y sugirió que Venezuela podría manipular las máquinas de votación estadounidenses.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trump Acusa Injerencia de China en Elecciones de 2020

China responde

"Son puras invenciones y calumnias maliciosas que desde hace mucho tiempo se ha demostrado que carecen de fundamento", reaccionó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, en rueda de prensa.

El funcionario agregó que "China no tiene ningún interés en las elecciones estadounidenses y nunca ha interferido en ellas".

Y lanzó lapidario contra el gobierno estadounidense: "La comunidad internacional ve con mucha claridad quién es el que habitualmente interfiere en los asuntos internos de otros países".

Lin instó a reflexionar sobre sus propias acciones, "dejar de difamar infundadamente a China, abstenerse de convertir a China en un tema de sus elecciones y hacer más por beneficiar las relaciones entre China y Estados Unidos".

Polémica electoral

El magnate volvió a arremeter contra su sistema electoral y sobre lo ocurrido hace 6 años, en la competencia por la Casa Blanca que finalmente ganó Joe Biden.

Pese a más de 60 demandas nunca se ha demostrado un fraude capaz de alterar el resultado de los comicios de ese año.

Funcionarios electorales y miembros de la propia administración de Trump han rechazado este tipo de afirmaciones.

ICM