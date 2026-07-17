Migración

Familia y Registros Dicen que Agente de ICE que Mató a Colombiano Tiene Antecedentes Violentos

De acuerdo con sus familiares, el agente de ICE tiene antecedentes de comportamiento violento. Lo acusan de haber agredido a mujeres a lo largo de su vida

Memorial improvisado un día después de que un agente de ICE matara a tiros a un Johan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine.Foto: Reuters

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Agente de ICE con antecedentes violentos mata a colombiano en Maine. Familiares revelan historial de abuso y problemas mentales.

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