Familia y Registros Dicen que Agente de ICE que Mató a Colombiano Tiene Antecedentes Violentos

El agente de ICE que disparó a colombiano en Maine, es un veterano del Ejército que ha lidiado con fuertes problemas de salud mental desde su infancia y según dijeron a The Associated Press varios de sus familiares, nunca debió haber recibido una placa y un arma para patrullar calles de Estados Unidos.

Según esos familiares David Brouillette tiene antecedentes de comportamiento violento.

Ellos lo acusan de haber agredido a mujeres a lo largo de su vida y una de ellas compartió con la AP un mensaje de voz del invierno pasado donde él le decía que creía que alguien debería cortarle la garganta.

El pasado problemático de Brouillette pone aún más en entredicho la rigurosidad con la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha investigado a los nuevos reclutas.

Muertes en encuentros con agentes de migración

Desde que Trump implementó las medidas contra los migrantes luego de volver al cargo, al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes de migración, entre ellas Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años baleado por Brouillette el lunes cuando estaba en su auto cerca de su casa en la ciudad de Biddeford, Maine.

El DHS, que no ha divulgado el nombre del agente que mató a Durán Guerrero, ha dicho que "el vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma".

Brouillette no respondió a mensajes de texto ni a un correo electrónico en los que se le solicitaban comentarios.

Por su parte 3 familiares que dijeron haber hablado con él desde el tiroteo, entre ellos una exesposa y una hija, señalaron que les aseguró que actuó en defensa propia.

Lauren Bis, portavoz del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) consultada para comentar sobre el historial de Brouillette y su papel en el tiroteo del lunes, expresó en un comunicado:

"Nunca confirmaremos ni negaremos intentos de revelar la identidad de nuestros agentes del orden", y añadió que "el agente del ICE en cuestión tiene casi una década de experiencia en fuerzas federales del orden con la capacitación requerida, incluido entrenamiento en el uso de la fuerza".

Todas las preguntas sobre el tiroteo y Brouillette, la Casa Blanca las remitió al ICE.

Exesposa

Ashley Brouillette le contó a la AP que habló con su exmarido David Brouillette en una llamada de audio por Facebook, y él reconoció que había matado a Durán Guerrero.

Su hija de 18 años, Madison Brouillette, también le dijo a la agencia noticiosa que su padre le llamó el miércoles y le dijo que le disparó y mató al joven colombiano.

David y Ashley Brouillette se casaron en 2007, ella indicó que se divorció en 2009 porque él se había vuelto físicamente violento con ella, algo que empezó luego de quedar embarazada de su hija.

Según Ashley Brouillette, él le arrojó agua hirviendo en una ocasión mientras ella sostenía a su hija, episodio que también recordó su madre, Avis Collins.

Según narró, el maltrato siguió después de que ella lo dejó.

Brouillette no parece tener antecedentes penales en Maine, pues una verificación ante el Departamento de Seguridad Pública del estado no arrojó registros con su nombre.

Sin embargo, cientos de expedientes del tribunal de lo familiar, obtenidos en la oficina del secretario del Tribunal de Distrito de Augusta, revelan años de acusaciones de abuso físico y verbal presentadas por su segunda exesposa en nombre de ella y de sus hijas.

Madison Brouillette, su hija mayor dijo que también fue testigo de la inestabilidad de su padre:

"Vi a mi papá pasar apuros con muchas cosas".

"Si uno no se cuida realmente, de verdad, no hay manera de que pueda proteger a otras personas. Y con mi papá, él nunca quería buscar ayuda", manifestó.

Un familiar directo de David Brouillette, dijo bajo condición de anonimato que de niño le diagnosticaron trastorno bipolar maníaco y trastorno por déficit de atención, diagnóstico que Ashley Brouillette confirmó.

A finales de 2025, periodo estimado cuando se incorporó al ICE, su exesposa Ashley dijo que él le mandó un mensaje de voz donde se burlaba de ella por haber solicitado una orden de restricción en su contra.

Según el mensaje que compartió con la AP, él la llamó "asquerosa" varias veces, y planteó que ella y las otras mujeres y niñas de su "linaje" deberían morir.

"Y a todas ustedes deberían cortarles la p---- garganta", decía el mensaje de voz. "Sí, deberían. ¿Estoy amenazando con que yo voy a hacerlo? No. No. ¿Pero creo que deberían cortarles la p---- garganta? ¿O que deberían habérselas cortado? Sí".

Ella indicó que no había tenido contacto con él hasta el miércoles, cuando comenzó a circular su foto en internet.

Ashley Brouillette se puso en contacto con la actual esposa actual de él por Facebook y hablaron por teléfono durante varios minutos.

De acuerdo con capturas de pantallas que compartió con AP, su exmarido habló con ella.

Él reconoció que le había disparado de muerte a Durán Guerrero.

"Él me pedía si yo podía decirles que él era una buena persona y no hablar del abuso ni de las cosas que yo había soportado mientras estuve con él, y dijo que lo más importante ahora es su carácter", indicó.

Que le comentó que está oculto, bajo custodia protectora. Y que aseguró que el colombiano trataba de atropellarlo.

"Le pregunté por qué lo hizo", relató. "Dijo que fue un disparo justificado. Que el tipo estaba tratando de atropellarlo con un auto".

Con información de AP.

LECQ