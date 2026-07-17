Movilidad

¿Hay Bloqueo en la Autopista del Sol por Habitantes de Acapulco, Guerrero, Hoy 17 de Julio 2026?

En el inicio del periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar esta vía

Bloqueo en la Caseta de Tlalpan.Foto: X @GN_Carreteras

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Inicio de vacaciones: ¿Hay bloqueos en la Autopista del Sol? Descubre cómo está el tránsito en la ruta hacia Acapulco y evita contratiempos en tu viaje.

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