Se Incendia Fábrica de Colchones en Puebla y Genera una Enorme Columna de Humo

Un aparatoso incendio se registró la tarde del viernes 24 de julio en un fábrica de colchones en la comunidad de San Bernabé Temoxtitla en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, puebla.

La columna de humo fue visible en distintas zonas, lo que alertó a las autoridades.

Incendio en Santa Clara Ocoyucan deja daños materiales

Una unidad del cuerpo de Bomberos del Estado atendió el siniestro que solo dejó daños materiales.

A pesar de la cercanía con viviendas y comercios, no hubo necesidad de evacuar el área.

Tras sofocarlo y dejar el sitio sin riesgos, se retiraron y las actividades en la comunidad continuaron de manera normal.

Continúa la sofocación del incendio en basurero de Acatlán de Osorio

Han transcurrido siete días de intensas jornadas para apagar el incendio en el relleno sanitario de Acatlán de Osorio, Puebla.

De acuerdo con la actualización de protección civil estatal está controlado al 85%.

🔥 Tras una semana ininterrumpida de labores, @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, reporta un 85% de control y 75% de liquidación del incendio en el relleno sanitario municipal de Acatlán de Osorio.



🌬 Se mantienen puntos activos por reactivaciones derivadas del viento.… pic.twitter.com/TSnsL7BNte — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 24, 2026

Las labores se han complicado por las rachas de viento que provocaron reactivaciones en puntos específicos.

Utilizan maquinaria especializada para combar incendio en relleno sanitario

Los equipos de emergencias mantienen acciones constantes de enfriamiento, remoción y recubrimiento de material combustible, utilizando maquinaria especializada aportada por el estado y el municipio.

Las autoridades estatales confirman que seguirán operando en la zona hasta lograr la extinción total y descartar cualquier riesgo para la población colindante.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR