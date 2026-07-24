Accidentes

Se Incendia Fábrica de Colchones en Puebla y Genera una Enorme Columna de Humo

Una unidad del cuerpo de Bomberos del Estado atendió el siniestro que solo dejó daños materiales en San Bernabé Temoxtitla.

No fue necesario evacuar a habitantes de la zona.No fue necesario evacuar a habitantes de la zona. Foto: Santa Clara Ocoyucan Vecinos en Alerta

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Impactante incendio en fábrica de colchones en Puebla genera enorme columna de humo visible desde lejos. Bomberos controlan la situación sin daños personales.

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