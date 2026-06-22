¿Cuáles Selecciones Están Eliminadas del Mundial 2026? Lista Actualizada al Momento

Al jugarse las dos primeras jornadas del torneo, estas selecciones suman dos derrotas consecutivas y han quedado matemáticamente sin oportunidad de pasar a la siguiente fase

¿Cuáles Selecciones Están Eliminadas del Mundial 2026? Clasificación al MomentoMert Muldur, de Turquía, luce triste tras el desempeño de su equipo en Mundial 2026. Foto: Reuters

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Las primeras tres selecciones oficialmente eliminadas en la fase de grupos del Mundial 2026 son: Haití, Turquía y Túnez

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