Han transcurrido 11 días del Mundial 2026, luego que el torneo comenzó oficialmente el jueves 11 de junio de 2026; en N+ te compartimos la clasificación al momento y cuáles son las selecciones que ya hacen las maletas para regresar a casa tras quedar eliminadas.

Aficionados de las selecciones de Brasil y Haití. Foto: Reuters

Las primeras tres selecciones oficialmente eliminadas en la fase de grupos del Mundial 2026 son:

Haití

Turquía

Túnez.

Al jugarse las dos primeras jornadas del torneo, estas selecciones suman dos derrotas consecutivas y han quedado matemáticamente sin oportunidad de pasar a la siguiente fase de dieciseisavos de final, tampoco como mejores terceros.

Así quedaron eliminadas primeras selecciones

Las selecciones eliminadas en la fase de grupos son:

Haití, del Grupo C, luego de perder 1-0 ante Escocia y 3-0 frente a Brasil.

Turquía, del Grupo D, fue derrotada 2-0 ante Australia y 1-0 contra Paraguay.

Túnez, del Grupo F, tuvo dos goleadas, 5-1 ante Suecia y 4-0 frente a Japón.

Hay que tomar en cuenta que, en esta edición de 48 selecciones, avanzan los dos mejores de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros lugares.

Sin embargo, por haber perdido contra los rivales directos que tienen 3 puntos, ni Turquía, ni Haití, ni Túnez pueden dejar la cuarta posición en sus grupos.

"Matemáticamente tenemos chance", dicen en Uruguay

"Matemáticamente tenemos chance". Esa respuesta del entrenador uruguayo Juan Ahuntchaín en el año 1997 se convirtió en una frase popular que perduró en el país sudamericano.

La Celeste buscaba uno de los boletos hacia Francia 1998 y los malos resultados obtenidos llevaron a un cambio de seleccionador en medio de las eliminatorias sudamericanas.

Héctor Núñez dejó el cargo y Juan Auntchaín asumió al frente del equipo. Su debut fue el 15 de diciembre de 1996 en un encuentro en que la Celeste venció por 2-0 a Perú con goles de Paolo Montero y Pablo Javier Bengoechea.

Los resultados de Uruguay en sus dos primeros partidos en el Mundial 2026 llevaron a que el equipo nuevamente deba mirar los números, aunque en este caso sabiendo que una victoria lo clasificará a la próxima ronda sin depender de nadie.

Entre tanto, Ahuntchaín cree que UruguUruguay deberá ganaray afrontará ante España "un partido muy complicado", pero no olvida que la Celeste se caracteriza por haber afrontado de buena manera juegos de ese tipo.

HVI