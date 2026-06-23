Hija de Sergio Andrade Revela Fotos Inéditas de su Papá y le Pide Entregarse a las Autoridades

Antonia Andrade Ríos, hija de Sergio Andrade, difundió en redes sociales nuevas fotografías del exproductor y pidió a sus seguidores que, en caso de verlo, avisen a las autoridades.

La publicación llegó días después de que la joven hiciera un primer pronunciamiento público en el que marcó distancia total con su padre y le exigió entregarse.

"Claro que es él"

A través de sus historias de Instagram, Antonia respondió a las dudas sobre la veracidad de la imagen y afirmó que las fotos son propias, confirmando que se trata de su padre.

En las imágenes, Andrade aparece con cabello canoso, barba y lentes. Aunque las fotografías permanecieron poco tiempo publicadas, lograron viralizarse rápidamente y generar numerosas reacciones en redes sociales.

Foto: Instagram Antonia Rios

El mensaje directo a Sergio Andrade

A través de sus historias de Instagram, Antonia exhibió al exproductor y afirmó que nunca cumplió con su papel de padre. Le dirigió un mensaje contundente:

"Estás viendo una vez más todas las consecuencias de tus actos. Sigues provocando daño sin tener los cojones de entregarte. Sigues escribiéndome como si nada, mientras te pasas todo por el forro: nunca fuimos tu familia aunque hayas forzado, amenazado y querido engañar y dividirnos entre nosotras".

Antonia reiteró su exigencia de que, si Andrade de verdad estaba arrepentido, se entregara a las autoridades y dejara de acosarlas: "Entrégate y confiesa. Deja de huir". También advirtió: "Tú no eres mi padre. No sé por qué me sigues llamando hija".

Llamado a la acción y proceso legal en curso

La joven suplicó a sus seguidores que, si llegaban a ver al productor, lo reportaran a las autoridades. Señaló que ya existe un proceso legal en su contra, sin especificar por qué delitos.

Pide no convertir el caso en espectáculo

En sus mensajes, Antonia también dejó claro que no quiere que su historia ni la de sus seres cercanos sea convertida en espectáculo. Asimismo, pidió respeto por la privacidad de quienes no son figuras públicas, en referencia a su madre y su hermana, quienes la han sostenido durante este proceso.

Otro de los puntos que generó conversación fue la razón por la que Antonia aún conserva oficialmente el apellido Andrade. En sus propias palabras, escribió que le da mucha pereza darle espacio a ese tema cuando tiene otras cosas en las que avanzar. Cerró su postura afirmando que el apellido no la define.

Antecedentes del caso

Sergio Andrade fue detenido en Brasil en enero del 2000 en Río de Janeiro, junto a Gloria Trevi y María Raquenel Portillo. El exproductor fue trasladado a México en noviembre de 2003 y dos años después fue sentenciado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de corrupción de menores, violación agravada y rapto. En diciembre de 2022 surgieron nuevas acusaciones civiles y penales en Estados Unidos contra Sergio Andrade por presunto abuso sexual y explotación de menores.

En marzo de 2026, autoridades argentinas reabrieron una investigación relacionada con denuncias por presunta trata de personas, explotación infantil y esclavitud vinculadas al caso Trevi-Andrade, solicitando colaboración internacional para revisar expedientes, testimonios y documentación.

Antonia Andrade Ríos es hija de Sergio Andrade y de Sonia Ríos, una de las mujeres que formaron parte del entorno del productor durante la época del llamado Clan Trevi-Andrade. Actualmente reside en España, tiene 20 años y estudia actuación.