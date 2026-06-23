Hija de Sergio Andrade Revela Fotos Inéditas de su Papá y le Pide Entregarse a las Autoridades

Antonia Andrade Ríos publicó imágenes inéditas de su padre en Instagram, confirmó su identidad y pidió a sus seguidores reportarlo si lo ven: "Entrégate y confiesa. Deja de huir"

hija-sergio-andrade-fotos-actuales-exige-entregarse-autoridadesFoto: Instagram Antonia Andrade Rios

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Antonia Andrade pide a su padre, Sergio Andrade, que se entregue a las autoridades. Revela fotos inéditas y solicita a sus seguidores que lo reporten si lo ven. ¿Qué opinas de esta situación?

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