Minnesota ha tenido este 23 de enero una jornada de protestas contra las redadas antimigrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado. Las manifestaciones se han convocado con la consigna “no trabajar, no ir a la escuela y no hacer compras”.

Las autoridades educativas de Columbia Heights denunciaron que agentes de ICE usaron a un niño de cinco años como “carnada” para detener a su papá.

denunciaron que agentes de usaron a un niño de como “carnada” para detener a su papá. JD Vance defendió que el niño de cinco años está entre los detenidos debido a que su padre intentó escapar.

Noticia relacionada: ICE Niega Usar a un Menor Como "Cebo" Durante una Operación Antiinmigrante en Minnesota

Detienen a 100 clérigos que protestaban en aeropuerto de Minnesota

A pesar del frío extremo causado por una masa de aire polar, habitantes de Minnesota han salido a manifestarse contra la presencia de ICE en el estado. Con la consigna “no trabajar, no ir a la escuela y no hacer compras”, las protestas han expresado su rechazo a las redadas contra migrantes en el estado que colinda con Canadá.

Video: Trump Defiende Operativos del ICE en Minnesota tras Críticas de Autoridades

Las principales manifestaciones han ocurrido en el centro de Minneapolis. Esta ciudad y la vecina Saint Paul, conforman la principal zona metropolitana del estado. Las llamadas “Ciudades Gemelas” tienen una población superior a los cuatro millones de personas, de las cuales 164 mil están en riesgo de ser deportadas, según el Instituto Vera de Justicia.

Los convocantes han pedido a los ciudadanos de Minnesota que permanezcan en casa si no participan en las protestas, para demostrar el rechazo a las políticas de Donald Trump. En medio de las manifestaciones, un grupo de 100 clérigos fue detenido mientras protestaba en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul.

Protestan en Minnesota con la consigna de no trabajar, no ir a la escuela y no ir de compras. Foto: AFP

Jeff Lea, portavoz de la Comisión Metropolitana de Aeropuertos, declaró que los integrantes de la manifestación, convocada por un grupo religioso, fueron arrestados cuando comenzaron a afectar las operaciones de las aerolíneas.

Entre los participantes de esta protesta se encontraba la reverenda Elizabeth Barish Browne, quien viajó desde Cheyenne, Wyoming. La ministra unitaria universalista declaró a la agencia AP:

Lo que está sucediendo aquí es claramente inmoral. Definitivamente hace frío, pero el tipo de hielo que nos resulta peligroso no es el clima.

Video: Arrestan a 2 por Protesta en Iglesia de Minnesota contra Pastor Vinculado al ICE

Detención de niño de 5 años causa indignación en Minnesota

En los últimos días, gran parte de la indignación colectiva se ha concentrado en el caso de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, que fue detenido junto a padre, Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana. La detención ocurrida el martes fue dada a conocer por Zena Stenvik, superintendenta de escuelas públicas de Columbia Heights, donde el pequeño cursa el preescolar.

Según la funcionaria, el niño luego fue utilizado como “carnada” por los agentes del ICE. En varias imágenes del operativo se aprecia a un niño con un gorro azul que es sostenido por una persona vestida de negro.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, confirmó que el niño se encuentra entre los detenidos. El republicano explicó que los agentes buscaban protegerlo después de que su padre “huyó” de la redada.

¿Qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deberían dejar que un niño de cinco años se muera de frío?

Historias recomendadas: