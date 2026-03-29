Domingo de Ramos 2026 en CDMX: Cierres y Alternativas Viales en Iztapalapa

Este domingo, la alcaldía Iztapalapa es escenario del arranque de las actividades religiosas por la Pasión de Cristo, con motivo del Domingo de Ramos, lo que provocará cierres viales en distintas calles de la demarcación.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén, de acuerdo con los relatos de los Evangelios, y marca el inicio de la Semana Santa. En Iztapalapa, esta fecha da paso a una de las representaciones más importantes del país, que cada año congrega a miles de asistentes.

Aunque las autoridades no han dado a conocer de manera oficial el operativo vial para este 2026, con base en ediciones anteriores, los cortes a la circulación suelen iniciar alrededor de las 06:00 horas y extenderse hasta las 15:00 horas.

Calles cerradas por Domingo de Ramos

Entre las vialidades que podrían presentar mayores afectaciones se encuentran Casa de los Ensayos, Aztecas, Mariano Escobedo, Morelos, Allende, Casa del Mayordomo, Rojo Gómez, Ayuntamiento, Lerdo de Tejada, 5 de Mayo, avenidas Toltecas, así como el Callejón General Anaya, Ignacio Comonfort, Porfirio Díaz, Ermita y Vicente Guerrero, entre otras.

✝️🚧 La Semana Santa ya está aquí.

Consulta la Ruta de Domingo de Ramos y los cierres vehiculares de 06:00 a 15:00 horas; habrá accesos para residentes y tramos peatonales. 🙌🏽

Planea tu ruta y toma previsiones.#IztapalapaOrgulloDeLaTransformación pic.twitter.com/hPzC1wQu2F — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) March 28, 2026

El recorrido de las procesiones contempla puntos clave como la Macroplaza del Barrio San Lucas, donde se realizan los primeros actos; la calle Aztecas, una de las principales rutas; la zona de La Asunción, de gran valor histórico; y el Cerro de la Estrella, donde culmina la jornada con la escenificación.

Se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público tomar previsiones, anticipar traslados y utilizar vías alternas para evitar contratiempos.

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