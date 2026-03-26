Viacrucis 2026: ¿Cuándo Es Pasión de Cristo en Iztapalapa y Cuánto Días Dura la Representación?

A pocos días de que la Ciudad de México viva una de las celebraciones más tradicionales del año, se alistan los últimos preparativos del evento reconocido a nivel mundial: la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, que se realiza en el marco de la Semana Santa 2026, por lo que en N+ te adelantamos cuándo es el Viacrucis y cuánto dura.

Sin duda, la Semana Santa es uno de los periodos litúrgicos más importantes para los católicos y marca la última semana de la Cuaresma y la antesala de la celebración de la Pascua. Además, las escuelas otorgan un periodo de vacaciones, por lo que en una nota previa ya te explicamos cuándo inicia y cuáles son las fechas de los Días Santos.

Además, dado que no todos tendrán los mismos días de vacaciones, aclaramos quiénes tienen 17, 7 y 4 días de descanso durante los últimos días de marzo y los primeros de abril. Recuerda que a diferencia de los feriados, la Semana Santa no tiene una fecha fija de celebración sino que cada año cambia de días dado que se rige por el calendario lunar, según indica la Diócesis de Azcapotzalco.

Ahora bien, en la representación de la Semana Santa en Iztapalapa, también conocida como 'Pasión de Cristo' es una de las tradiciones más reconocidas de la ciudad de México e incluso forma parte de la Lista Representativa del Patrocinio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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¿Cuándo es la Pasión de Cristo 2026 en Iztapalapa?

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, la UNESCO reconoció esta tradición religiosa cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, cuando como acto de gratitud por superar la epidemia de cólera se inició con estas representaciones.

Los preparativos inician en diciembre y este sábado 28 de marzo de 2026 será el último ensayo sabatino previo a la representación en la alcaldía de Iztapalapa. Cuyas calles se transforman con actores, artesanos y organizadores donde se interpretan pasajes bíblicos.

De modo que la 183 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se realizará del domingo 29 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril. Mientras que el evento principal, conocido como Viacrucis y crucifixión en el cerro de la silla, será hasta el Viernes Santo, que en 2026 cae el 3 de abril.

Días Santos 2026 y su significado

Si bien ya te explicamos por qué durante Semana Santa se cubre a Los Santos y el color púrpura toma un lugar protagónico en iglesias y templos, también explicamos cuáles son los 7 Días Santos:

Domingo de Ramos - 29 de marzo, celebra la entrada de Jesús a Jerusalén aclamado por la multitud.

Lunes Santo - 30 de marzo, recuerda la unción de Jesús en la Casa de Lázaro.

Martes Santo - 31 de marzo, es la fecha en la que Jesús advierte a sus discípulos sobre la traición de Judas.

Miércoles Santo - 1 de abril, marca el final de la Cuaresma y comienzo de la preparación hacia la Pascua

Jueves Santo - 2 de abril, tiene lugar la Última Cena y el lavatorio de pies

Viernes Santo - 3 de abril, ocurre la Pasión, crucifixión y Muerte de Jesús

Sábado Santo - 5 de abril, se espera la Sepultura de Jesús

Domingo de Resurrección - 6 de abril, sin duda uno de los momentos más importantes de la Semana Santa, dado que es el día en que Jesús vence a la muerte y se eleva al cielo.

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¿Cuánto es el Viacrucis en Iztapalapa y cuánto dura?

Ahora bien, el Viacrucis es uno de los pasajes de la Pasión de Cristo, y también se le conoce como "Estaciones de la Cruz" y "Vía Dolorosa", dado que refleja el camino del hijo de Dios rumbo a la Cruz.

Específicamente este pasaje de Semana Santa dura entre 1 hora y 45 minutos, sin embargo en la representación de Iztapalapa se suele extender hasta cuatro a seis horas. El Viacrucis tiene lugar el Viernes Santo y se ha convertido sin duda en uno de los eventos más llamativos para los fieles católicos.

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