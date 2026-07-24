Cartelera de Peleas de La Velada del Año 2026: Horarios en México y Orden de Combates

Unos de los eventos más exitosos y virales del año se vivirá este sábado 25 de julio, y para que no te lo pierdas, acá te traemos la cartelera de las peleas de La Velada del Año 2026 con los horarios en México y el orden de los combates entre streamers, influencers y celebridades.

El evento de boxeo organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos tendrá su sexta edición este fin de semana y se realizará en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España, contando con una transmisión en directo por streaming para todo el mundo.

La Velada del Año 6 comenzó este viernes con la ceremonia de pesaje de los 20 participantes, quienes se subieron a la báscula y se pusieron cara a cara con sus rivales, además de dar sus últimas declaraciones públicas.

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Orden de La Velada del Año 2026

El evento, que se realizará este sábado 25 de julio 2026, contará con 10 peleas en total, de las cuales dos contarán la presencia de creadoras de contenido mexicanas, Samy Rivers y Natalia MX, quienes se medirán a las españolas, Roro y Clersss, respectivamente.

Este es el orden de peleas de La Velada del Año 6:

Primera pelea: Fabiana Sevillano vs la Parce. Segunda pelea: Clersss vs Natalia MX. Tercera pelea: Edu Aguirre vs Gastón Edul. Cuarta pelea: Marta Díaz vs Tatiana Kaer. Quinta pelea: Viruzz vs Gero Arias. Sexta pelea: Alondrissa vs Angie Velasco. Séptima pelea: Kidd Keo vs Lit Killah. Octava pelea: Samy Rivers vs RoRo. Novena pelea: Plex vs Fernanfloo. Décima pelea: TheGrefg vs Illojuan.

Entre los combates, habrá presentaciones musicales de diferentes artistas, quienes amenizarán el evento en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España. Estos cantantes estarán:

Yandel.

Anuel.

Bad Gyal.

Juanes.

La Pantera y Lucho RK.

Horarios en México de las peleas de La Velada del Año 2026

El evento comenzará a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, es decir a las 7 de la noche en España, con una previa en la que se realizarán entrevistas a diferentes streamers y celebridades invitadas.

Se estima que el espectáculo tendrá una duración de siete horas, es decir que acabará a las 6 de la tarde en el centro de México, sin embargo en España terminará en la madrugada del domingo pues serán las 2 de la mañana.

Estos son los horarios de La Velada del Año 6 en México:

11:00 horas - Previa.

11:45 horas - Primera pelea.

17:30 horas - Última pelea.

Todas las peleas, la previa y post del evento lo podrás ver en vivo en las cuentas oficiales de YouTube, Twitch y TikTok de Ibai Llanos, que tendrán la transmisión en directo y completamente gratis para que ningún seguidor se pierda del espectáculo.

PPP