Entretenimiento

Cartelera de Peleas de La Velada del Año 2026: Horarios en México y Orden de Combates

Conoce los horarios en México de las peleas de La Velada del Año 6, que se realizará este sábado 25 de julio 2026

Conoce la cartelera de peleas de la velada del año 2026La pelea estelar es la de Illojuan vs TheGrefg. Foto: Velada del Año

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+