Seguridad

Localizan Restos Humanos en Cerros de Torreón tras Llamada Anónima

El colectivo Grupo Vida halló restos humanos en la zona serrana al poniente de Torreón gracias a una denuncia anónima.

Localizan Restos Humanos en Cerros de Torreón tras Llamada AnónimaFoto: Grupo Vida

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Impactante hallazgo en Torreón: Restos humanos encontrados en cerros tras llamada anónima. Autoridades investigan. ¿Qué más se descubrirá?

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