Localizan Restos Humanos en Cerros de Torreón tras Llamada Anónima

La mañana de este viernes 24 de julio, mediante una llamada anónima a la señora Silvia Ortíz, integrante del Colectivo Vida, se alertó sobre el hallazgo de restos humanos.

De acuerdo al reportes los restos se encontraban en los cerros ubicados al poniente de Torreón, rumbo a la colonia Buenos Aires.

De manera inmediata Agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), un criminalista y personal de la Comisión de Búsqueda se desplazaron al lugar.

En el sitio fueron encontrados huesos correspondientes al fémur y el peroné, restos que quedaron bajo el resguardo de las autoridades correspondientes.

De acuerdo a Óscar Sánchez, presidente de Grupo Vida, la llamada anónima indicó que hay cuerpos que fueron enterrados en esta área, inclusive en tambos.

Se acordó con la Fiscalía del Estado, el Centro Regional de Identificación Humana, y la Comisión de Búsqueda, programar un operativo en los próximos días para indagar en la zona. Así mismo, también se habla de una cueva donde también fueron vistos restos óseos.

Matan a hombre durante riña en comunidad de San Jacinto en Lerdo

Durante la madrugada del 13 de julio, un hombre de 36 años murió luego de verse involucrado en una riña en la comunidad de San Jacinto del municipio de Lerdo, Durango.

Juan Morales se encontraba en compañía de Daniel "N", Gerardo "N" y Nelson Osvaldo "N", tomó un cuchillo y realizó una herida a Morales, que lo dejó sin vida en el lugar.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo sin vida hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La Policía Investigadora de Delitos (PID) ya realiza las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de los presuntos responsables.