Entretenimiento

Arranca la Cruzada Central por el Teatro con Más de 20 Obras Gratuitas en Querétaro

Más de 20 obras de teatro integran la programación de la Cruzada Central por el Teatro en Querétaro, que se realizará del 24 de julio al 30 de agosto con funciones gratuitas.

Más de 20 Obras Llegan a la Cruzada Central por el Teatro en QuerétaroMás de 20 Obras Llegan a la Cruzada Central por el Teatro en Querétaro. Foto: N+

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Disfruta de Bodas de Sangre y más en la Cruzada Central por el Teatro en Querétaro. Funciones gratuitas hasta el 30 de agosto con talento local e internacional. Detalles en Atabal Teatro.

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