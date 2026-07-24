Arranca la Cruzada Central por el Teatro con Más de 20 Obras Gratuitas en Querétaro

La Cruzada Central por el Teatro dio inicio en Querétaro con una programación que reúne más de 20 obras de compañías queretanas e invitados nacionales e internacionales, con el propósito de acercar las artes escénicas a la población mediante funciones gratuitas en distintos foros culturales de la capital.

Teatro Gratuito Llega a Diversos Foros de Querétaro. Foto: Atabal Teatro

¿Qué podrá disfrutar el público durante la Cruzada Central por el Teatro?

El encuentro se llevará a cabo del 24 de julio al 30 de agosto y contará con la participación de agrupaciones teatrales provenientes de la Ciudad de México, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas y Guanajuato, además de artistas de Brasil, Canadá y Argentina.

La cartelera incluye montajes como Bodas de Sangre, La Huelga de los Bigotes, Corazón de Perro, Sempiterno, Corazonadas, El Latido de la Cocina, Rapsodia para Transeúntes y La Casa de Bernarda Alba, entre otras propuestas dirigidas a públicos de distintas edades.

Los organizadores informaron que todas las funciones serán gratuitas, con el objetivo de fomentar el acceso a la cultura y promover el trabajo de compañías teatrales locales, nacionales e internacionales.

La programación completa puede consultarse a través de las páginas oficiales de Atabal Teatro, donde también se encuentran disponibles las sedes y horarios de cada presentación.