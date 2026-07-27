Sociedad

Ford Llama a Revisión a Más de Medio Millón de Camionetas por Riesgo de Incendio en Motor

La compañía automotriz anunció que el llamado a revisión aplica para 565 mil 691 camionetas de diferentes modelos y años

Camionetas Ford Bronco. Foto: ReutersCamionetas Ford Bronco. Foto: Reuters
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