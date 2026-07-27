Ford Llama a Revisión a Más de Medio Millón de Camionetas por Riesgo de Incendio en Motor

Ford llamó a revisión a más de medio millón de camionetas debido a una falla en uno de los arneses del cableado en el compartimento del motor que puede provocar un cortocircuito y aumentar potencialmente el riesgo de incendio del vehículo.

En un comunicado difundido la semana pasada, la compañía anunció que el llamado a revisión aplica para 565 mil 691 camionetas de los siguientes modelos y años:

Modelos : Ford Bronco y Ford Bronco Raptor

Años: de 2021 a 2026

La automotriz calcula que alrededor del 1% de estos vehículos presenta el defecto en el arnés de cableado, aunque aclaró que hasta el momento no tiene conocimiento de reportes de accidentes o lesiones relacionados con el problema.

¿Cuál es la falla con la camioneta Ford Bronco y cómo solucionarla?

De acuerdo con la automotriz, el problema se debe a una protección insuficiente del arnés, lo que puede provocar que queden cables expuestos y se produzcan cortocircuitos.

En caso de un cortocircuito, los conductores podrían notar humo en las rejillas de ventilación o un mensaje de advertencia en el tablero, seguido de llamas que salen del compartimento del motor, del lado del pasajero.

Para solucionar el problema, los concesionarios instalarán nuevas cubiertas sobre el cableado sin costo alguno.

¿Aplica para México el llamado a revisión?

El llamado al taller de revisión de Ford aplica únicamente para consumidores en Estados Unidos; no obstante, en noviembre de 2025 la Profeco emitió en conjunto con la automotriz una alerta por tiempo indefinido para la Bronco años 2021 a 2024.

La alerta, que involucra 7 mil 679 unidades, se debe a que existe la posibilidad de que un inyector de combustible de alta presión pueda fisurarse, lo que podría ocasionar una acumulación de combustible en la parte superior del motor.

"El combustible líquido y/o sus vapores, al acumularse cerca de una superficie con la temperatura suficiente para la ignición, pueden provocar un evento térmico", alertó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

AMP