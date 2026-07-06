Javier Aguirre Deja a la Selección Mexicana con Rafa Márquez Rumbo al Mundial 2030

El sueño mundialista acabó para los mexicanos y "El Vasco" pidió disculpas a la afición por no poder dar una noche de alegría

Javier Aguirre Rafael MárquezEl relevo de Márquez en la Selección Nacional ya estaba previsto por la Federación Mexicana de Futbol desde mediados de 2024. Foto: Reuters.

Destacado

El adiós de Aguirre marca un nuevo comienzo para el Tri. Con Rafa Márquez al frente, México se prepara para el Mundial 2030. Conoce las bases firmes que hereda el nuevo DT.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+