México Se Llenó de Polvo por Tormenta de Arena: ¿Cuál Fue la Zona Más Afectada?

Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) reveló hoy, 10 de julio de 2026, que ciudades de México, Estados Unidos y China fueron azotadas por tormentas de arena y polvo sin precedentes en 2025.

Esa situación, dijo, provocó trastornos en el transporte y causó daños a la salud y al medio ambiente.

¿Pero cuál fue la zona más afectada en la República Mexicana? Aquí te damos a conocer los datos de la OMM respecto a la arena que afectó varias regiones del planeta.

La peor tormenta de arena

Según el informe de este viernes, el polvo procedente de Mongolia en abril de 2025 desencadenó la peor tormenta de arena y polvo de China en una década, tomando en cuenta su intensidad, duración y alcance geográfico.

Los niveles medios de polvo más elevados del mundo siguieron concentrándose en la Depresión de Bodélé, en Chad, una de las regiones con mayor actividad de polvo del planeta.

¿Cuál fue la zona de México más afectada?

Los datos de la OMM revelaron que a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, las tormentas de polvo fueron inusualmente frecuentes e intensas.

La zona afectada de la República Mexicana fue Ciudad Juárez, Chihuahua.

“La temporada de SDS (tormentas de arena y polvo) 2025 en la región fronteriza del desierto de Chihuahua, México, y Estados Unidos de América, se caracterizó por eventos excepcionalmente frecuentes, intensos y duraderos, con impactos particularmente fuertes en el área metropolitana binacional de Ciudad Juárez, Chihuahua-EI Paso, Texas”, manifestó.

Ejemplificó que El Paso registró 50 días con condiciones meteorológicas de polvo en 2025, más del doble de la media anual y la cifra más alta desde la catástrofe del "Dust Bowl" ("Tazón de Polvo") de la década de 1930.

Impacto a la salud

De acuerdo con el informe, estos eventos de polvo tuvieron un amplio impacto en la salud, la seguridad, el medio ambiente y el económico.

“Las escuelas, las autopistas y los aeropuertos fueron cerrados temporalmente, y los eventos públicos fueron pospuestos en partes de Nuevo México, Texas y Chihuahua”.

Dijo que el soplo de polvo y arena contribuyó a múltiples accidentes mortales en la región.

Polvo de varios desiertos

Cada año entran en la atmósfera alrededor de 2 mil millones de toneladas de polvo, gran parte del cual procede de las principales regiones desérticas, como el Sáhara, el Gobi y el desierto de Arabia.

La agencia meteorológica de las Naciones Unidas indicó en su último informe que aunque el transporte de polvo es un proceso natural, factores como la sequía, la mala gestión del suelo y la degradación medioambiental están contribuyendo al problema.

Añadió que, aunque las concentraciones medias globales de polvo se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto al año anterior, los graves episodios regionales de polvo pusieron de relieve los crecientes riesgos que plantean las tormentas de arena y polvo, que afectan a más de 150 países de todo el mundo.

Con información de N+ y Reuters.

SPB