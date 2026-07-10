México Se Llenó de Polvo por Tormenta de Arena: ¿Cuál Fue la Zona Más Afectada?

La Organización Meteorológica Mundial publica informe sobre afectación de tormentas de arena y polvo en varios países, incluido México

Ciudad Juárez y El Paso vivieron una fuerte tormenta de arena en marzo 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCiudad Juárez y El Paso vivieron una fuerte tormenta de arena en marzo 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Una zona de México sufrió afectaciones por tormentas de arena en 2025. Descubre cómo estas tormentas impactaron la salud y la economía en la región.

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