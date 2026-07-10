¿Quién Es Emil Lappen, el Noruego que Se Niega al Festejo Vikingo de Remar?

Emil Lappen es el aficionado noruego que se volvió viral en todo el mundo por ser apasionado seguidor del futbol de su selección, que se niega rotundamente a unirse a la famosa celebración del remo vikingo durante la Copa Mundial 2026.

¿Quién Es Emil Lappen, el Noruego que Se Niega a Remar? Es Viral por Ser El Aguafiestas Más Gracioso

Destaca porque los aficionados noruegos al futbol han acaparado la atención por un cántico sincronizado, donde miles se sientan y simulan remar al mismo tiempo.

En videos que circulan en redes sociales se ve a Emil sentado completamente quieto con una expresión impasible mientras toda la multitud de aficionados con camisetas rojas rema frenéticamente a su alrededor.

¿Cuál es la razón para que Emil Lappen no quiera remar?

Emil Lappen explicó a medios internacionales que la celebración es "incorrecta" porque “los vikingos no remaban a través del Atlántico, sino que navegaban”.

Los internautas rápidamente señalaron una ironía: que Emil tiene remos de madera decorativos colgados en la pared en su casa.

A pesar de que los internautas lo tachan de aguafiestas, su compromiso con la precisión histórica por encima de la euforia futbolística lo ha convertido en uno de los memes más queridos del torneo.

Así se volvió el centro de todas las miradas

Este aficionado noruego en el Mundial se convirtió sin duda en el centro de todas las miradas por negarse rotundamente a sumarse al gesto viral de remar.

Mientras Erling Haaland y compañía aseguraban el pase de Noruega, el aficionado Emil Anners Lappen permaneció completamente inmóvil cuando los que le rodeaban empuñaban sus remos imaginarios, y un cámara de televisión lo enfocó en medio de un mar de camisetas rojas.

"Hay alguien que no quiere ser parte del juego", comentó el locutor de la cadena noruega NRK cuando la cámara hizo un primer plano de Lappen.

"Creo que lo de remar fue una idea estúpida desde el principio. Nunca me ha gustado", dijo Lappen al periódico Verdens Gang.

"¡Se ha hablado bastante de ello (de quedarme quieto), sin duda! Me quedo quieto de forma ostensible cuando la gente empieza a remar".

El "remo" se ha vuelto tan popular que el capitán Martin Odegaard lideró al equipo, a los entrenadores y a los aficionados en un esfuerzo sincronizado tras el silbatazo final del partido contra Senegal.

"Copia" lo que hacía Islandia con el 'Aplauso Trueno'

Lappen dijo que el remo le recordaba demasiado a los aficionados islandeses y a su "trueno" de torneos anteriores, y que, además, el remo en sí mismo era históricamente inexacto, ya que las barcas vikingas solían propulsarse con velas.

"Tengo que defender mi opinión, y tampoco habrá remo en el futuro", dijo a Verdens Gang.

HVI