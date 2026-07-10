¿Quién Es Emil Lappen, el Noruego que Se Niega al Festejo Vikingo de Remar?

Un aficionado noruego en el Mundial se ha vuelto viral por negarse a participar en la celebración del remo vikingo, dice que es "históricamente incorrecto"

¿Quién Es Emil Lappen, el Noruego que Se Niega a Remar? Es Viral por Ser El Aguafiestas Más GraciosoEge Svendsen destaca por ser un apasionado seguidor del futbol que se niega a unirse a la famosa celebración del remo vikingo. Foto: Facebook Ege Svendsen

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Emil Lappen fue criticado por los comentaristas de la televisión noruega por ser el único en el público que no participaba en el "remo", explica que "¡Los vikingos no remaban; navegaban por el Atlántico!"

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