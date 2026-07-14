Muerte de una Bebé en Tlajomulco Podría Ser Investigada como Parricidio

La muerte de una bebé en el fraccionamiento Geovillas, en Tlajomulco, podría ser investigada como parricidio, ya que la principal sospechosa es la madre

PolicíaFoto: N+

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Tragedia en Geovillas, Tlajomulco: una bebé muere y su madre es investigada por parricidio. Vecinos escucharon gritos y vieron escenas desgarradoras. Descubre los detalles de este caso.

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