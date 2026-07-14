Muerte de una Bebé en Tlajomulco Podría Ser Investigada como Parricidio

La muerte de una bebé de un año en el fraccionamiento Geovillas, presuntamente a manos de su madre, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se estaría investigando por la Fiscalía de Jalisco como un parricidio.

Vecinos mencionaron haber escuchado gritos desesperados durante la noche del 13 de julio que provenían de la vivienda en donde se encontraba una mujer de 24 años junto a su bebé.

“Estaban aventando cosas y en eso, cuando llegó un señor del trabajo y empezó a pegar gritos: ‘ayúdenme, ayúdenme’, y hasta le pidió ayuda a mi hija. Entonces el muchacho corrió y levantó a la niña, y dice que como que algo le colgaba a la niña de su nuca y vio cómo tiraba sangre, pero ella no se quiso meter en broncas y el muchacho, pues la agarró, y dice que le dio respiración de boca a boca, porque dijo que la niña hace sus últimos alientos”, explicó una vecina de la zona.

Autoridades descartan la presencia de otra persona durante las agresiones

Las autoridades descartaron la presencia de otra persona durante las agresiones. aseguran que los moradores de esa casa llegaron al fraccionamiento hace un mes y en ese tiempo jamás habían presencia algo similar, sin embargo, calificaron el aspecto físico de la mujer como “extraño”.

Este 14 de julio, al exterior de la finca, lucen algunas cintas de acordonamiento y varios cristales quebrados, al interior permanecen algunos indicios de las múltiples heridas en contra de la menor, así como manchas de sangre.

Por las presuntas lesiones que presentaba la mujer, continúa recibiendo atención médica, su estado de salud es reservado por las autoridades. En tanto, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, ya investiga lo sucedido. Peritos indagan las causas de la muerte de la menor.