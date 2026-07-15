Localizan en Saltillo a Dos Menores Sustraídos de Guardería en San Nicolás, Nuevo León

Los menores de tres años que habían sido reportados como desaparecidos tras ser sustraídos de una guardería ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, fueron localizados la tarde de este miércoles 15 de julio en Saltillo, Coahuila.

Fue la madre de los menores quien mencionó que ya había sido notificada por autoridades de seguridad luego de que los pequeños fueran resguardados en Saltillo. La mujer comentó que habría recibido una fotografía temporal en la cual aparecían sus hijos, acompañada de un mensaje en la que le pedían que acudiera al estado de Coahuila para recogerlos.

Minutos más tarde, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó la localización de los menores, además de informar sobre la detención de un sujeto. Las autoridades señalaron que ya se encuentran trabajando en conjunto con los elementos de Coahuila para realizar el traslado de la persona arrestada.

Fiscalía de Nuevo León no emitió ficha de búsqueda tras desaparición de menores en guardería

Pese a que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmara que ya existía una denuncia por este caso, no fue activada una alerta de búsqueda para tratar de localizar a los menores quienes habrían sido sustraídos por un hombre de una guardería.

La madre de los menores reportados como desaparecidos responsabilizó a dicha guardería, ya que consideró que se trataba de una negligencia grave el entregar a los pequeños a otra persona que no se encontraba autorizada para recogerlos.