Localizan en Saltillo a Dos Menores Sustraídos de Guardería en San Nicolás, Nuevo León

Fue la madre de los menores quien informó que sus hijos habían sido localizados en Saltillo, Coahuila

Localizan a menoresAutoridades localizaron en Saltillo a dos menores desaparecidos en Nuevo León. Foto: Ixu Andrea

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Menores desaparecidos en San Nicolás fueron hallados en Saltillo. La madre confirma el hallazgo, pero aún se desconocen detalles del estado de los niños. ¿Qué sucederá ahora?

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