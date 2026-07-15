Vinculan a Proceso a Siete Personas por Almacenamiento Ilícito de Hidrocarburo en Tamaulipas

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de siete personas por su presunta participación en el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas

Vinculan a Proceso a Siete Personas por Almacenamiento Ilícito de Hidrocarburo en TamaulipasFoto: FGR

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Siete personas vinculadas a proceso por almacenamiento ilícito de 66 mil litros de hidrocarburo en Matamoros. Descubre los detalles de esta operación de la FGR.

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