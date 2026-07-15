Vinculan a Proceso a Siete Personas por Almacenamiento Ilícito de Hidrocarburo en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva oficiosa contra siete personas detenidas durante un cateo realizado en un predio ubicado sobre la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, en el municipio de Matamoros, por su probable participación en el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

Los imputados fueron identificados como Mario “N”, Juan “N”, Román “N”, Reyes “N”, Erik “N”, José “N” y Marcos “N”, quienes permanecerán bajo la medida cautelar durante el tiempo que dure la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, un juez del Sistema Penal Acusatorio en Tamaulipas determinó que existen elementos suficientes para vincularlos a proceso, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La carpeta de investigación se inició tras una denuncia presentada por personal de la Guarnición Militar de Matamoros, que alertó sobre presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de hidrocarburos en el inmueble cateado.

Durante las inspecciones, elementos militares detectaron tanques cisterna y contenedores tipo frac tank que no contaban con la identificación requerida por la normatividad aplicable, así como otras posibles violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos y al manejo de materiales peligrosos.

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Aseguraron más de 66 mil litros de hidrocarburo

Como parte del operativo, las autoridades federales aseguraron 66 mil 500 litros de hidrocarburo, además de equipo y vehículos utilizados presuntamente para su almacenamiento y transporte.

Entre lo asegurado se encuentran:

27 pipas.

12 contenedores tipo frac tank.

10 tractocamiones.

Motobombas de combustión.

Mangueras.

Documentación diversa.

El inmueble donde se realizó el cateo.

La FGR precisó que las siete personas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.