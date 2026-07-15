Prestamistas Fueron Atacados a Balazos de Manera Directa en la Colonia El Triángulo, Zapopan

En una agresión directa, un hombre de 42 años perdió la vida y el copiloto, de 37, permanece bajo atención médica tras recibir siete heridas de bala.

acordonamiento en ZapopanFoto: N+

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Impactante ataque en Zapopan: un prestamista muere y otro está grave tras recibir múltiples disparos en la colonia El Triángulo

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