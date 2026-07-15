Prestamistas Fueron Atacados a Balazos de Manera Directa en la Colonia El Triángulo, Zapopan

Un ataque directo a balazos contra prestamistas ocurrió sobre la avenida Aviación, en el cruce con Tuxpan, en la colonia El Triángulo de Zapopan, justo a la altura del Colegio del Aire.

De acuerdo con los reportes, los hombres viajaban en una camioneta color plata cuando fueron interceptados por sujetos a bordo de una unidad roja, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Tras recibir los impactos, las víctimas perdieron el control del vehículo y terminaron sobre la banqueta.

El conductor, de 42 años, falleció en el lugar con dos heridas de bala. El copiloto, de 37 años, presentó siete lesiones y fue trasladado en estado crítico a la Cruz Verde Niña Eva.

¿Qué ocurrió tras la agresión en Zapopan?

El acontecimiento provocó el colapso del tráfico en ambos sentidos de la avenida.