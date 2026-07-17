¿Por Qué Se Inunda Puebla? Te Contamos la Historia Detrás del Río San Francisco

Desde el año 2009 el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal ya había advertido sobre inundaciones inminentes.

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El Bulevar 5 de Mayo en Puebla se convierte en un río cada vez que llueve intensamente. La historia del río San Francisco revela por qué las inundaciones son inevitables. Infórmate aquí.

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