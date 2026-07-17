¿Por Qué Se Inunda Puebla? Te Contamos la Historia Detrás del Río San Francisco

Debajo de la vialidad sigue corriendo el agua del río donde se fundó la ciudad de Puebla; las intensas lluvias de la actualidad han provocado severas inundaciones ante la insuficiencia de la estructura del drenaje.

En las últimas semanas las inundaciones dejaron flotando varios vehículos. El pasado 28 de junio la lluvia que duró varias horas provocó un severo anegamiento en calles del centro que conectan con el Bulevar 5 de Mayo.

¿Por qué se acumula más de un metro el agua cerca del Bulevar 5 de Mayo en Puebla?

En imágenes captadas por un testigo desde el cruce de la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, se logró apreciar que varios autos particulares terminaron no solo varados por la inundación, sino que flotaban en el agua.

Cabe recordar que el recorrido de la vialidad no es casualidad, sino que es el trayecto del afluente que exisitó cuando se funda la ciudad en el año 1531.

Se trata del río Almoloyan, después llamado San Francisco. La ciudad de Puebla se fundó a orillas del afluente, y solo existían dos puentes para cruzar. El de San Francisco y el de Analco.

¿Funcionó la obra de entubamiento del Río San Francisco en Puebla?

En 1697, el día de Santa Teresa, una fuerte tromba azotó la ciudad, causando los primeros estragos documentados. Pero la catástrofe llegó el 17 de julio de 1939; una inundación arrasó con casas y comerciantes que se encontraban a orilla del río, en total murieron 22 personas.

La corriente se llevó viviendas y más de 20 personas. Foto: Puebla Antigua

El remedio para evitar nuevas tragedias fue entubar el río y construir el Bulevar Héroes del 5 de Mayo sobre su trayecto. Desde 1967 el afluente corre por debajo de la vialidad.

Desde entonces, la obra de entubamiento fue el salvavidas para el drenaje y saneamiento de la ciudad, pero más de 50 años después la población se triplicó y con las lluvias atípicas, el agua vuelve a tomar su cauce.

¿Se pueden evitar las inundaciones en el Bulevar 5 de Mayo?

En la actualidad, se sabe que las inundaciones continuarán debido a que el sistema de drenaje del Bulevar 5 de Mayo no solo es insuficiente, sino que se encuentra rebasado por el crecimiento urbano.

Así lo advirtió desde el año 2009 el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal en un documento donde citan antecedentes, obligaciones y omisiones de los ayuntamientos de la capital de la época.

De hecho el Bulevar 5 de Mayo no es el único foco rojo. El miércoles 8 de julio el Bulevar Carmelitas se vio inundado y al menos tres vehículos quedaron cubiertos casi en su totalidad.

Fue necesaria la intervención de maquinaria y la vialidad se mantuvo cerrada durante horas mientras se desazolvó con motobombas todo el anegamiento.

En Puebla cada vez que llueve durante horas es inminente el colapso del drenaje en vialidades primarias y secundarias.

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR