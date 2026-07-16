No Recibirá Sheinbaum a la CNTE: Presidenta Envía Mensaje Contundente

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 16 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no recibirá a integrantes de la CNTE, en N+ te compartimos el mensaje contundente que envió.

Recordó que anteriormente ofreció fechas para dialogar con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sin embargo, dijo que esos encuentros no se concretaron.

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También, precisó que los temas relacionados con la evaluación docente y otros asuntos del magisterio deben discutirse entre las maestras y maestros en los espacios correspondientes.

Aseguro que tuvieron una cita previa y no acudieron

"Aquí les di dos días de cita y no llegaron, quién lo tiene que discutir y decidir: maestras y maestros. Que aquí se debata con la CNTE, no, hay otros espacios para debatir: las escuelas. La CNTE tiene su espacio de difusión", dijo.

Asimismo, indicó que si existiera interés en realizar un debate público, este podría llevarse a cabo en un espacio diferente, pero dejó claro que la conferencia matutina no será el lugar para ello.

Cabe señalar que integrantes de la CNTE continúan con movilizaciones para exigir atención a su pliego de demandas, entre ellas la basificación de trabajadores, mejoras laborales, cambios al sistema de pensiones y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

FBPT