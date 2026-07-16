No Recibirá Sheinbaum a la CNTE: Presidenta Envía Mensaje Contundente

La presidenta Sheinbaum rechazó reunirse con la CNTE; este mensaje envió

CNTEIntegrantes de la CNTE en protesta. Foto: Cuartoscuro

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