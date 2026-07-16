Ingresa a FGR Tijuana Ernesto Ruffo, Exgobernador de BC, Tras Investigación por Huachicol

La Fiscalía General de la República informó que fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

En un comunicado señaló que como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, la FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión la cual se ejecutó esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la SSC.