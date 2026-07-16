Ingresa a FGR Tijuana Ernesto Ruffo, Exgobernador de BC, Tras Investigación por Huachicol
La FGR informó que el exgobernador fue detenido tras una compleja investigación por operaciones de contrabando de combustible
La FGR informó que el exgobernador fue detenido tras una compleja investigación por operaciones de contrabando de combustible
La Fiscalía General de la República informó que fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.
En un comunicado señaló que como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, la FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión la cual se ejecutó esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la SSC.
De acuerdo con la FGR, por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Tras su detención, Ernesto "N" ingresó a la delegación de la FGR de Tijuana.
Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq— FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026
Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador del PAN en asumir la gubernatura de Baja California de 1989 a 1995.
Fue declarado ganador el 2 de julio de 1989.
Presidente municipal de Ensenada de 1986 a 1989.
Senador de 2012 a 2018
Precandidato a la Presidencia de la República en 2017.
Es miembro activo del PAN
Fue Consejero y Secretario de la Cámara Pesquera de Ensenada.
De 1996 al 2000 fue Director general en Ruffo Consultores S.C.