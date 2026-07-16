Ingresa a FGR Tijuana Ernesto Ruffo, Exgobernador de BC, Tras Investigación por Huachicol

La FGR informó que el exgobernador fue detenido tras una compleja investigación por operaciones de contrabando de combustible

Detención exgobernador Baja CaliforniaCuartoscuro
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