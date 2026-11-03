Movilidad

Protesta del IPN Hoy en CDMX: Zona Afectada por Manifestación de Jubilados y Pensionados

Extrabajadores del Instituto Politécnico Nacional realizan nueva manifestación en la zona centro de la capital mexicana

Protesta de la comunidad estudiantil del IPN en la Ciudad de México en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de la comunidad estudiantil del IPN en la Ciudad de México en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+