Protesta del IPN Hoy en CDMX: Zona Afectada por Manifestación de Jubilados y Pensionados

Pensionados y jubilados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) saldrán este martes a las calles de la Ciudad de México (CDMX), donde realizarán una nueva protesta en la zona centro, por lo que aquí te informamos a qué hora será la manifestación y el área con posibles afectaciones viales.

También puedes seguir todos los canales de N+ para enterarte sobre las demás manifestaciones previstas este 3 de noviembre, Día para que tomes previsiones y evites cualquier afectación por bloqueos.

¿Dónde es la protesta?

A través de su agenda de movilizaciones diaria, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que la protesta será en la alcaldía Cuauhtémoc.

A las 08:00 horas, los jubilados y pensionados del IPN se concentrarán en la explanada del Palacio de Bellas Artes, ubicado en la Avenida Juárez, de la colonia Centro Histórico.

La dependencia capitalina no descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, por lo cual podría haber complicación vehicular sobre avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas y calles aledañas el primer cuadro de la ciudad.

¿Cuál es la demanda de los manifestantes?

Según los datos de la SSC, la protesta del Politécnico es para denunciar violencia económica desde 2024 hasta la fecha, en contra de más de mil 200 jubilados, pensionados y familiares de personal fallecido.

Según indicaron, les han retrasado por más de un año sus liquidaciones tras años de servicio.

De igual manera, la protesta será para exigir la reparación del daño económico y moral, garantías de no repetición para las generaciones futuras, así como la investigación y sanción a los responsables.

SPB