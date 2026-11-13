Reportan Pérdida Total de Edificio por Explosión en Baños de Vapor de Puebla

La explosión de una caldera en baños de vapor de la en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, provocó daños estructurales en viviendas cercanas, incluyendo un edificio que se reporta como pérdida total.

El incidente ocurrió alrededor de las 21 horas del jueves cuando un estallido en establecimiento 'Providencia' derribó muros y causó daños a varios inmuebles de la zona.

El edificio B ubicada justo en la parte posterior registró las mayores afectaciones. Los departamentos de la planta baja y el primer piso están completamente destruidos, y se pueda observar que las paredes e incluso pertenencias salieron proyectadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Terminaron Departamentos por Explosión de Caldera en Baños de Vapor en Puebla

La explosión dejó como saldo 8 personas lesionadas, y daños materiales considerables. De acuerdo con el dictamen de Protección Civil no hay manera de reparación del inmueble donde hay ocho departamentos, por lo que tendría que ser demolido.

Por su parte la presidenta de la junta auxiliar Diana de Bernardo, explicó que los permisos de Protección Civil se encontraban al corriente.

Además, mencionó que se habilitaron albergues para las familias, pero nadie requirió el apoyo; quienes habitaban en la zona optaron por pasar la noche con familiares.

Los afectados se están organizando para proceder con la denuncia correspondiente para quien resulte responsable. Señalan que no es la primera vez que ocurren accidentes en los baños de vapor.

Con información de N+

JAPR