Accidentes

Reportan Pérdida Total de Edificio por Explosión en Baños de Vapor de Puebla

Las propiedades de la planta baja y el primer piso quedaron completamente destruidos tras el accidente en Romero Vargas

Pertenencias de las familias que vivían en los niveles de abajo salieron proyectadas.Pertenencias de las familias que vivían en los niveles de abajo salieron proyectadas. Foto: N+

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Impactante explosión en Puebla: un edificio es pérdida total y ocho personas resultaron lesionadas.

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