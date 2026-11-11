Durante la madrugada de este miércoles, se registró una volcadura sobre el periférico Raúl López Sánchez de Torreón, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

El accidente ocurrió cerca de las 4:00 de la mañana, cuando el conductor de un vehículo, perdió el control del volante y terminó volcando la unidad a la altura del puente de la carretera Santa Fe.

Al arribar las corporaciones de emergencia al lugar, encontraron el automóvil volcado, sin embargo, el conductor ya había abandonado la unidad y no se encontraba en el sitio. De acuerdo con los primeros reportes, aparentemente podría haberse encontrado en estado inconveniente al momento del accidente.

Las autoridades procedieron a asegurar el vehículo, el cual portaba placas de circulación del estado de Durango. Estos datos permitirán realizar las investigaciones correspondientes para localizar al propietario y esclarecer lo ocurrido.