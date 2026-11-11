Accidentes

Conductor Abandona Vehículo Después de Volcadura en Torreón, Coahuila

El accidente se registró sobre el periférico Raúl López Sánchez la madrugada de este miércoles

El accidente se registró sobre el periférico Raúl López Sánchez la madrugada de este miércolesEl conductor presuntamente habría perdido el control del volante a la altura del puente de la carretera Santa Fe. Foto: Protección Civil de Torreón

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El conductor presuntamente habría perdido el control del volante a la altura del puente de la carretera Santa Fe

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