¿Jóvenes Construyendo el Futuro Da Aguinaldo 2026 de 4,791 Pesos? STPS Explica Qué Pasa con Pago

Una de las prestaciones más esperadas del año ya se está pagando a los millones de personas, entre ellos trabajadores y adultos mayores, por lo que muchos beneficiarios se preguntan si el programa Jóvenes Construyendo el Futuro da aguinaldo en 2026, y acá te explicamos qué dice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Debido a que se acerca el fin de año, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los patrones o empresas deben otorgar a sus empleados el pago del aguinaldo de un monto mínimo de 15 días de salario, o la parte proporcional si no se trabajó el año completo.

Por este motivo, los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro tienen la duda de si sus tutores están obligados a dar dicha prestación, que sería de por lo menos de 4,791.23 pesos en caso de haber laborado los 12 meses.

¿Jóvenes Construyendo el Futuro paga aguinaldo en 2026?

Las reglas de operación del apoyo para jóvenes de 18 a 29 años de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no contemplan el pago de aguinaldo, debido a que se trata de un programa social.

De acuerdo con el documento, los aprendices solo tienen derecho a recibir hasta 12 pagos, que son iguales a los 12 meses que se les da de capacitación en los centros de trabajo.

De igual forma, es importante señalar que los tutores no son los encargados de realizar el pago a los jóvenes de 18 a 29 años, ya que la STPS es la responsable de los depósitos, que se hacen directamente en la tarjeta del Bienestar.

¿Qué prestaciones da Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los beneficiarios de este programa no cuentan con prestaciones como tal, ya que son parte de un programa social, sin embargo sí tienen otros beneficios como la cobertura del Seguro Médico del IMSS.

De igual forma, al final de los 12 meses de formación, los jóvenes reciben una constancia de capacitación emitida por la STPS que avala las competencias y habilidades adquiridas en el centro de trabajo.

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