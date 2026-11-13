Programas sociales

¿Jóvenes Construyendo el Futuro Da Aguinaldo 2026 de 4,791 Pesos? STPS Explica Qué Pasa con Pago

Consulta si el programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene contemplado el pago de un aguinaldo en 2026 a los aprendices de 18 a 29 años

Persona muestra su tarjeta del Bienestar mientras sonríeJóvenes Construyendo el Futuro da un pago mensual de 9,582.47 pesos. Foto: Cuartoscuro
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