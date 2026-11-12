INJUVE Convocatorias: Abre Registro Apoyo Aldea Juvenil de $4500 ¿Cómo Inscribirse en Noviembre?

El Instituto de la Juventud (INJUVE) ya abrió el registro en CDMX para que hombres y mujeres soliciten el apoyo de 4,500 pesos mensuales que da el programa Aldea Juvenil durante todo un año, y si te interesa formar parte, acá te damos los requisitos y pasos para llenar tu solicitud correctamente en noviembre 2026.

Al tratarse de un apoyo económico durante todo un año, los beneficiarios pueden cobrar hasta 54 mil pesos a lo largo de 12 meses, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos y módulos que están disponibles para hacer la inscripción en la Ciudad de México.

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Requisitos para solicitar el apoyo Aldea Juvenil de 4,500 pesos

De acuerdo con las convocatoria de INJUVE CDMX, Aldea Juvenil es un programa exclusivo para jóvenes que viven en contextos de exclusión social y violencia. El objetivo es orientar sus proyectos de vida hacia el bienestar, la autonomía y la vida comunitaria. Los requisitos para apllicar son los siguientes:

Tener de 15 a 17 años de edad.

Residir en colonias designadas como Territorios de Paz de 11 alcaldías CDMX: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco.

No estar inscrito en el sistema escolarizado ni trabajar.

Tener deseo por reincorporarse o completar sus estudios.

Carecer de herramientas socioemocionales.

Tener pensamientos autolesivos y/o conductas suicidas.

Vivir en contextos violentos o familiares adversos.

Ser madre autónoma o participar en tareas de cuidados.

Presentar uso problemático de sustancias psicoactivas.

Estar en riesgo de caer en conductas violentas.

Querer construir un proyecto de vida libre de violencias.

Copia de la CURP actualizada del aspirante.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Acudir al registro en compañía de madre, padre o persona tutora, quien deberá presentar copia de su INE.

¿Cómo hacer registro al apoyo Aldea Juvenil de 4,500 pesos en noviembre 2026?

El registro va a estar abierto del 11 al 14 de noviembre 2026, en un horario de 10:00 a 14:00 horas (tiempo del centro de México). Las y los aspirantes deben llevar en original o copia los documentos mostrados previamente a estos módulos de inscripción:

Álvaro Obregón: Pilares La Conchita, en Calle 1° de Noviembre 39. UTOPÍA Azcapotzalco: Ubicada en Calle Norte 45, esquina con blvd Ferrocarriles y Avenida Ceylan. Coyoacán y Xochimilco: UTOPÍA Elena Poniatowska, en Av. Miguel Hidalgo 128, San Lucas, Coyoacán. Cuajimalpa: Exfábrica de pólvira, en Bandera, Industrias militares de Sedena, Álvaro Obregón. Cuauhtémoc: Centro de Estudios Interculturales "Nezahualcóyotl", en Calle Nezahualcóyotl 29, Col. Centro. Gustavo A. Madero: ICAT Unidad de Capacitación GAM, en Cuauhtémoc 30, La Pastora. Iztapalapa: ALDEA Acatitla, en Jesús Carrillo S/N, Santa Martha Acatitla. Magdalena Contreras: PILARES Atlitic, en Calle Cañada 8, La Magdalena. Milpa Alta: Hospital de las Emociones, en Consulado S/N, San Lorenzo Tlacoyucan. Tlalpan: UTOPÍA Centli Topilejo, en Gaviota 72, San Miguel Topilejo.

Las convocatoria INJUVE aclaran que los beneficiarios de Aldea Juvenil 2026 van a poder aprender alguna de las siguientes profesiones y labores: barismo, tatuador, músico, serigrafía, teatro, panadería, barbería, carpintería, artes circenses y confección textil.

AO