Programas sociales

INJUVE Convocatorias: Abre Registro Apoyo Aldea Juvenil de $4500 ¿Cómo Inscribirse en Noviembre?

El INJUVE CDMX ya tiene abiertas las inscripciones al apoyo para hombres y mujeres de 4 mil 500 pesos y el registro va a estar abierto varios días de noviembre 2026

INJUVE convocatoria abre registro el apoyo Aldea Juvenil de 4,500 pesos cómo inscribirse en noviembre 2026El Instituto de la Juventud abre nuevo registro para hombres y mujeres. Foto: Facebook INJUVE CDMX

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