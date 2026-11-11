Programas sociales

¿Quiénes Reciben Pago por 6,450 Pesos en su Tarjeta Bienestar Mañana 11 de Noviembre 2026?

La Secretaría del Bienestar recordó que no es necesario retirar el monto total del apoyo el mismo día que cae el depósito, éste permanece seguro en la cuenta.

Pago Bienestar 6450 Pesos 11 de Noviembre 2026. Quiénes Cobran el 11 de Noviembre.Buenas noticias para los beneficiarios de Apoyos Bienestar, este miércoles 11 de Noviembre cae pago por 6,450 pesos, te decimos a quiénes. Foto: X Banco del Bienestar (@bbienestarmx).
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