¿Quiénes Reciben Pago por 6,450 Pesos en su Tarjeta Bienestar Mañana 11 de Noviembre 2026?

Buenas noticias para los beneficiarios de los programas del Gobierno de México, este 11 de noviembre 2026 depositarán 6,450 pesos a la Tarjeta del Bienestar, y en N+ te decimos qué hombres y mujeres cobran este apoyo económico a partir de este miércoles.

Este depósito está contemplado dentro de las fechas anunciadas en el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar para Noviembre y Diciembre 2026, que inició el pasado martes 3 y se extenderá hasta el viernes 27 de este mes.

En cualquier caso, el depósito de los Programas del Gobierno de México se realiza a través de la Tarjeta Bienestar, por lo que si la extraviaste, ya te explicamos cómo solicitar una reposición. Además del paso a paso para activar tu app del Banco Bienestar para consultar tu saldo desde el celular.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Productores Agricolas de Sonora Recibirán el Apoyo Sembrando Vida

¿Quiénes reciben pago de 6,450 pesos este 11 de noviembre 2026?

El Calendario de Pagos del Bienestar para el último bimestre del año establece que este 11 de noviembre de 2026 es turno de cobrar para los beneficiarios de Sembrando Vida.

Los hombres y mujeres mayores de edad que estén inscritos al programa cobrarán 6,450 pesos correspondientes a la mensualidad de noviembre del programa.

A diferencia de la Pensión Bienestar, se trata de un apoyo mensual que se deposita de manera directa en la Tarjeta del Bienestar de los beneficiarios.

¿Qué piden para registrarse a Sembrando Vida?

El programa del Gobierno de México está disponible en comunidades de 24 estados de México para contribuir al bienestar de campesinos que viven en pobreza o rezago social, y para poder aplicar es necesario cubrir una serie de condiciones.

Vivir en una comunidad rural con medio, alto o muy alto rezago social.

Ser mayor de edad.

Tener 2.5 hectáreas disponibles para establecer milpa y sistema agroforestal.

La parcela debe estar a un máximo de 20 kilómetros de la casa del beneficiario.

Es necesario comprobar la propiedad o posesión de la Tierra.

De cumplir con los requisitos antes descritos, debes esperar a la Asamblea Ejidal en tu comunidad, ahí se informarán las fechas en las que esté abierto el registro de nuevos beneficiarios al programa.

Una vez que hagas el prerregistro correspondiente, recibirás una visita física de los técnicos para validar la información que proporcionaste.

Una vez que se compruebe que cumples con todas las condiciones, recibirás una notificación de admisión al programa, así como tu Tarjeta del Banco Bienestar donde cobrarás el apoyo de Sembrando Vida de forma mensual.