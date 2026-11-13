Reanudan Séptima Audiencia de Danna Yanina 'N' en Tamaulipas; Definirán Medida Cautelar

Se reanudó la séptima audiencia en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde se determinará la medida cautelar que deberá cumplir Danna Yanina 'N', imputada dentro del proceso relacionado con el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Cabe recordar que la sesión anterior concluyó alrededor de las 5 de la tarde luego de que la joven presuntamente presentara un episodio de ansiedad, situación que llevó a suspender la diligencia.

Para este día se prevé que el juez emita una resolución definitiva respecto a la solicitud de modificar la medida cautelar actual por el arraigo domiciliario.

Previo al inicio de la audiencia, el abogado defensor de Danna Yanina, Omar Pérez Hernández, señaló que, en caso de que la autoridad judicial rechace dicha petición, la defensa podría recurrir a una apelación o promover un juicio de amparo, al mantener la confianza en que el resultado del proceso sea favorable para su representada.

"Lo que pasaría en un sentido negativo sería que no la cancelan; en ese caso desviamos algún recurso, vamos a escuchar la resolución de la jueza y, si no nos favorece, analizaríamos qué sentido tiene negativo y sobre eso ya tomaríamos la decisión de un recurso de apelación o un amparo. ¿Hoy es la definitiva? Definitivamente, tiene que ser hoy. La verdad es que les repito, si la jueza permite que el ministerio público, la asesoría jurídica abran un debate, prácticamente estarían violando los derechos de Danna", Omar Pérez Hernández, asesor jurídico de la imputada.

Por su parte, Álvaro Ávila Fonseca, asesor jurídico de Alejandra Quintos, se reservó sus declaraciones y adelantó que platicará el proceso una vez que salga de la audiencia.