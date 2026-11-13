Seguridad

Reanudan Séptima Audiencia de Danna Yanina 'N' en Tamaulipas; Definirán Medida Cautelar

El abogado defensor de la presunta imputada mantiene la confianza de que el resultado del proceso sea favorable

Reanudan Séptima Audiencia de Danna Yanina 'N' en Tamaulipas; Definirán Medida CautelarReanudan Séptima Audiencia de Danna Yanina 'N' en Tamaulipas; Definirán Medida Cautelar. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La audiencia de Danna Yanina 'N' se reanuda en Altamira. Su abogado confía en un resultado favorable.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+