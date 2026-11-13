Volcadura Deja Un Muerto y Dos Heridos en Carretera Nacional en Montemorelos, NL

El choque y volcadura de un automóvil dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

El accidente vial ocurrió durante la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 196 de la Carretera Nacional, en el sentido de circulación de sur a norte, hacia la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con los primeros informes, presuntamente se le reventó uno de los neumáticos al automóvil compacto particular en pleno trayecto, lo que provocó que el conductor perdiera el control y la unidad diera varias vueltas, hasta quedar con las llantas hacia arriba.

Elementos de Protección Civil de Montemorelos y paramédicos de la Cruz Roja, se movilizaron hasta el sitio y confirmaron el fallecimiento de uno de los tripulantes, quien salió proyectado del vehículo durante el percance.

De igual manera, brindaron los primeros auxilios a otros dos ocupantes que resultaron lesionados en el accidente y fueron trasladados de urgencia a un hospital de la localidad para su atención médica de urgencia.

La vialidad de la Carretera Nacional fue cerrada parcialmente a la altura del kilómetro 196 mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y el retiro de la unidad, lo que generó intensa carga vehicular en la zona.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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