Accidentes

Volcadura Deja Un Muerto y Dos Heridos en Carretera Nacional en Montemorelos, NL

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 196 en dirección a la ciudad de Monterrey

Volcadura en Carretera Nacional en Montemorelos, NLCuerpos de emergencia se movilizaron hasta el punto del accidente para atender a las víctimas. Foto: Luis Mendoza

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