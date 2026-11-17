Una infección por hongo en las vías respiratorias fue la causa de muerte de Moana, delfín que perdió la vida en octubre pasado en el Delfinario Sonora, de Guaymas, reveló la revisión de los hallazgos finales de la necropsia y los estudios complementarios, informó la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, Cedes.



En un comunicado, la dependencia explicó que el padecimiento se trató de una afección inflamatoria grave que afectó la laringe y tráquea del animal marino; en una valoración preliminar se previa que falleció por una causa traumática, ya que presentaba una lesión en el hígado y los daños en las instalaciones ante la caída de una luminaria, por el reciente paso del Huracán Polo, pero la posibilidad estaba sujeta a los resultados de los análisis.



La Cedes añadió que desde el día del fenómeno meteorológico y hasta la muerte de Moana hubo cambios en su comportamiento, pero que estas coincidencias no permiten establecer que el fenómeno o la caída de la estructura provocaron que el delfín perdiera la vida.



Finalmente reiteró que el diagnóstico corresponde al padecimiento de origen micótico que fue identificada en la revisión final, asimismo aclaró que los daños ocasionados por el huracán forman parte de sus afectaciones extraordinarias registradas durante ese evento.