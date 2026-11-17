La Secretaría de Marina informó este martes sobre el cierre de varios puertos en el Golfo de México y el Mar Caribe, debido a la presencia de diversos fenómenos meteorológicos que generan condiciones adversas para la navegación.

En Tamaulipas, la restricción aplica para embarcaciones mayores en los puertos de Altamira y Matamoros, mientras que para embarcaciones menores se extendió a Tampico, Altamira, La Pesca y Matamoros.

La medida busca prevenir accidentes ante las condiciones climáticas, por lo que se recomienda a pescadores, prestadores de servicios turísticos y usuarios de embarcaciones atender las indicaciones de las autoridades marítimas.

Asimismo, se exhortó a la población a tomar precauciones en actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa, además de mantenerse informada sobre las actualizaciones oficiales.

Efectos del frente frío número 6 elevan la marea en playa Bagdad

Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, se registraron fuertes oleajes en Playa Bagdad, en Matamoros.

A través de videos y fotografías, usuarios de redes sociales dieron a conocer los daños ocasionados por este fenómeno natural.

De manera preliminar, se reportó el colapso de una vivienda, así como varias más que se encontraban en riesgo debido al fuerte oleaje. Entre las imágenes difundidas se observa cómo las personas retiran las pertenencias de la vivienda afectada.