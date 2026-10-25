Dos hombres resultaron lesionados con arma blanca luego de una riña registrada en calles de la colonia Residencial Rancho Alegre, Primera Etapa, en Torreón.

De acuerdo con el reporte recibido a las 10:33 horas en el C4, el incidente ocurrió en el cruce de Circuito del Atún y calle Tiburón Martillo, donde se informó que dos hombres se encontraban tendidos en la calle tras ser agredidos con un machete. Los presuntos responsables huyeron del lugar.

Según los primeros reportes, la riña habría comenzado por el presunto robo de una bicicleta. Tres personas llegaron a un domicilio y comenzaron a agredir a uno de los lesionados. La confrontación se extendió hasta la calle, donde se sumó otra persona y posteriormente salieron a relucir las armas blancas.

El saldo fue de dos lesionados. Uno presentó una herida profunda en el pecho y otras lesiones en el cuerpo, mientras que el segundo, apodado hombre sufrió heridas en la cabeza, presuntamente provocadas con un machete. Ambos quedaron casi inconscientes sobre la vialidad y, minutos después, fueron trasladados por un vecino para recibir atención médica.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones estatales y municipales, quienes realizaron recorridos en busca de los demás participantes en la riña.