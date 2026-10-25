Muere Niño de 9 Años tras Recibir Impacto de Balín en Reynosa

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas atendieron el reporte de la muerte de un niño de nueve años, quien ingresó al Hospital General Regional No. 270 del IMSS, en Reynosa, tras recibir un impacto de balín.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo en una zona rural al sur de la ciudad, cerca de la carretera federal a San Fernando. De acuerdo con versiones extraoficiales, el menor se encontraba jugando con amigos y familiares cuando ocurrió el incidente con un objeto que habría sido considerado erróneamente como un juguete.

Pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida, el niño falleció en el hospital. Ante lo ocurrido, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que sucedieron los hechos.