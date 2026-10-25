Seguridad

Muere Niño de 9 Años tras Recibir Impacto de Balín en Reynosa

La Fiscalía de Tamaulipas ya investiga los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo

Muere Niño de 9 Años tras Recibir Impacto de BalínMuere Niño de 9 Años tras Recibir Impacto de Balín. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Niño de 9 años fallece en Reynosa por un balín. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+