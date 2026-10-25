Protección Civil Pide Desalojar Casas en El Salitral por Aumento del Mar en Ensenada

Autoridades de Protección Civil recomendaron la evacuación preventiva de familias que habitan en la zona de El Salitral, en Ensenada, ante el riesgo de inundaciones por el incremento del nivel del mar asociado a la marea alta.

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudió al lugar tras recibir un reporte de inundación a través del C5. Durante la intervención, notificó a residentes de 27 viviendas, donde habitan aproximadamente 72 personas, sobre los riesgos y la importancia de evacuar preventivamente.

En las labores también participó la División de Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos de Ensenada, cuyos elementos apoyaron en la evaluación de las condiciones de la zona.

Protección Civil explicó que El Salitral se encuentra en un área de humedal expuesta a inundaciones periódicas, por lo que el aumento del nivel del agua representa un riesgo para las viviendas y sus habitantes.

Luis Antonio Gutiérrez Berriel, encargado de despacho de la Coordinación Municipal de Protección Civil, exhortó a las familias a priorizar su seguridad, atender las recomendaciones oficiales y evitar permanecer en áreas inundadas.

El Gobierno de Ensenada pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911.

APG