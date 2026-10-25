Seguridad

Protección Civil Pide Desalojar Casas en El Salitral por Aumento del Mar en Ensenada

La autoridad municipal notificó a residentes de 27 hogares, donde viven alrededor de 72 personas, para recomendarles salir de la zona

Protección Civil Pide Desalojar Casas en El Salitral por Aumento del Mar en EnsenadaProtección Civil Pide Desalojar Casas en El Salitral por Aumento del Mar en Ensenada | Foto: Gobierno de Ensenada

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