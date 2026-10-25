Detienen en Guerrero a Samuel 'N', Exfuncionario de Copalillo y Jefe de Plaza de 'Los Tlacos'

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, detuvieron en Iguala a Samuel 'N', quien se desempeñó como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Copalillo, y es señalado como jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo "Los Tlacos" en ese municipio.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó este domingo de la triple detención, pues además del exfuncionario también fueron aprehendidos Pedro “N” y Heriberto “N”, presuntos integrantes del mismo grupo delincuencial.

A los detenidos se les aseguró armamento, droga y dinero.

De acuerdo con las indagatorias, las tres personas están presuntamente ligadas con el delito de extorsión agravada, ya que, mediante amenazas e intimidaciones, obligaban a los comerciantes locales a adquirirles diversos productos de la canasta básica, como parte de un esquema de control y acaparamiento de insumos de primera necesidad en ese municipio, agrega el informe interinstitucional del gobierno federal.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional que los requiere en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.