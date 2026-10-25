Seguridad

Detienen en Guerrero a Samuel 'N', Exfuncionario de Copalillo y Jefe de Plaza de 'Los Tlacos'

Además de este hombre, también aprehendieron a Pedro “N” y Heriberto “N” en Iguala, presuntos integrantes del mismo grupo delincuencial.

Jefe de plaza de Los Tlacos detenido en Guerrero detenidoFoto: Gabinete de Seguridad
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