Localizan a Hombre Sin Vida en Habitación de Hotel en Gómez Palacio, Durango
El occiso contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravada
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El occiso contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravada
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Un hombre fue localizado sin vida al interior de una habitación de un hotel, en el municipio de Gómez Palacio.
El fallecido, identificado como José, de 52 años, fue encontrado por personal de limpieza, que acudió al cuarto para realizar las labores correspondientes. Al no obtener respuesta, ingresaron a la habitación, donde encontraron al hombre sin vida.
El cuerpo estaba recostado sobre la cama, con las muñecas atadas con un cable y una bolsa de plástico sobre la cabeza.
Asimismo, tras consultar los registros oficiales, se confirmó que el hombre contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.