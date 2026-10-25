Seguridad

Localizan a Hombre Sin Vida en Habitación de Hotel en Gómez Palacio, Durango

El occiso contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravada

Localizan a Hombre Sin Vida en Habitación de Hotel en Gómez Palacio, DurangoEl hallazgo fue realizado por personal de limpieza del hotel. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Hallan a Hombre Muerto en Cuarto de Hotel de Gómez Palacio | N+