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México Debuta Este Sábado en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán con Nuevas Reglas en el Futbol

Marvin Cabrera dirigirá al equipo tricolor en una competencia que reúne a representantes de 189 federaciones en Bakú

México debuta en el Mundial Sub-15Foto: Cuartoscuro | Archivo
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México Debuta en la Copa Mundial Sub-15 de Azerbaiyán: ¿Cómo Será el Torneo y Cuándo Empieza? | N+