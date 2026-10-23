México Debuta Este Sábado en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán con Nuevas Reglas en el Futbol

La Selección Mexicana Sub-15 comenzará su participación en el Mundial de Azerbaiyán este sábado 24 de octubre, en un torneo experimental que cambiará las reglas habituales del futbol: se jugará con ocho futbolistas por equipo, dos tiempos de 20 minutos y canchas de dimensiones reducidas.

La competencia se celebrará hasta el 30 de octubre en Bakú, capital de Azerbaiyán, y reunirá a representantes de 189 federaciones. El formato busca ampliar las oportunidades de participación de los jóvenes y facilitar su desarrollo mediante partidos más dinámicos.

El equipo mexicano, quedó ubicado en el Grupo H junto con Dominica, Etiopía, Hungría, Malasia y Siria. Su debut será ante Hungría, en una primera fase que contempla cinco encuentros para el conjunto nacional.

El calendario de México comenzará el sábado 24 de octubre contra Hungría y continuará ese mismo día frente a Dominica. El domingo 25 se medirá con Siria, mientras que el lunes 26 enfrentará a Etiopía y Malasia.

Algo que hay que destacar, es que el torneo utilizará la modalidad de futbol 8, con canchas de 68 por 47 metros y encuentros divididos en dos periodos de 20 minutos. Estas dimensiones y la duración de los partidos son menores a las del futbol convencional.

El reglamento también introduce cambios en las reanudaciones: los saques de banda serán reemplazados por saques con el pie, las sustituciones serán ilimitadas y el fuera de juego solo se sancionará después de una línea especial situada a 14 metros de la línea de gol.

El sistema de competencia contempla cerca de mil partidos, distribuidos en seis niveles de rendimiento. Los equipos seguirán compitiendo durante el torneo y el ganador del Nivel A será reconocido como campeón de esta primera edición.

La primera edición será masculina. Para 2027 está prevista la competencia femenina y, a partir de 2028, se contempla organizar ambos torneos cada año.

PT