Sociedad

Colectivo de Búsqueda Localiza Cráneos y Restos Óseos en Suaqui Grande, Sonora

La fosa clandestina encontrada fue descubierta tras una jornada realizada por integrantes del colectivo Buscadoras por La Paz Sonora en el predio conocido como Jani

Colectivo de Búsqueda Localiza Cráneos y Restos Óseos en Suaqui Grande, SonoraColectivo de Búsqueda Localiza Cráneos y Restos Óseos en Suaqui Grande, Sonora. Foto: Archivo N+

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