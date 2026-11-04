Colectivo de Búsqueda Localiza Cráneos y Restos Óseos en Suaqui Grande, Sonora

Cuatro cráneos y restos óseos fueron encontrados en una fosa clandestina durante una jornada de búsqueda, realizada por integrantes del colectivo Buscadoras por La Paz Sonora, en el predio conocido como Jani, en el municipio de Suaqui Grande.

También fueron localizados indicios balísticos, cinta plateada y prendas de vestir irreconocibles.

Al sitio acudieron autoridades de los tres niveles de gobierno, así como personal de servicios periciales y del servicio médico forense, para realizar las diligencias correspondientes.

Se trata del primer hallazgo de una fosa clandestina por parte de un colectivo de búsqueda en la región de la Sierra Baja de Sonora, donde Buscadoras por La Paz ha realizado recorridos durante aproximadamente dos años.