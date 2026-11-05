Seguridad

Detienen a Presunto 'Montachoques' en Monterrey, Nuevo León

El sujeto supuestamente extorsionó a un automovilista luego de que se registrara un percance vial en el blvd. Antonio L. Rodríguez

DetenidoEl sujeto presuntamente se trataría de un 'montachoques'. Foto: Policía Monterrey

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