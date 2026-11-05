Detienen a Presunto 'Montachoques' en Monterrey, Nuevo León

Un presunto ‘montachoques’ fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de intentar extorsionar a otro automovilista sobre el cruce del blvd. Antonio L. Rodríguez y Díaz Ordaz, en Monterrey, Nuevo León.

El sujeto detenido presuntamente chocó de manera intencional a otro automovilista en ese punto, por lo que la víctima de inmediato bajó del auto para tratar de solucionar el problema. Fue en ese momento cuando el supuesto ‘montachoques’ comenzó a exigir 5 mil pesos en efectivo para que se evitaran problemas, ya que supuestamente tenía el contacto de personas poderosas.

Luego de sentirse amenazado, el conductor de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades de la Policía de Monterrey, quienes se percataron que el hombre estaba siendo víctima de una presunta extorsión y procedieron a arrestar al ‘montachoques’.

El detenido fue identificado como Édgar Tadeo 'N', de 26 años de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal. Los elementos de seguridad pidieron a la víctima presentar una denuncia formal para proceder legalmente contra el presunto ‘montachoques’.

Los elementos también mencionaron que revisarán si el sujeto pertenecería a una banda de ‘montachoques’. Autoridades de seguridad pidieron a los ciudadanos reportar cualquier tipo de extorsión así como posibles intentos de percances viales provocados.