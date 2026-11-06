Detectan Presunto Adeudo de 14 Millones de Pesos por Agua en Terrenos de Kansas City en Tampico

El gobierno de Tampico reveló que encontraron un pasivo por 14 millones de pesos correspondiente al servicio de agua en los terrenos de Kansas City, espacio donde el actual gobierno municipal proyecta la construcción de un estacionamiento público.

De acuerdo con la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya, este adeudo millonario se originó durante el periodo en que dicha superficie albergó los mercados temporales.

Para regularizar la situación legal y financiera del terreno, la administración actual tuvo que poner en marcha un procedimiento administrativo.

Villarreal Anaya dijo que tendrán la posibilidad de hablar con los directivos de Kansas City y ver la posibilidad de que se pueda concesionar para tener un estacionamiento.

El proyecto busca reordenar la movilidad urbana en la zona centro y comercial de la ciudad. Con la habilitación del nuevo estacionamiento en los terrenos concesionados, el Municipio contempla retirar los vehículos estacionados en los alrededores de la zona de mercados, agilizando con ello el tránsito local y mejorando el flujo de las rutas turísticas que transitan por el sector.