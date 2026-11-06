Sociedad

Detectan Presunto Adeudo de 14 Millones de Pesos por Agua en Terrenos de Kansas City en Tampico

De acuerdo con la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya, esta deuda millonaria se originó durante el periodo en que dicha superficie albergó los mercados temporales

Detectan Presunto Adeudo de 14 Millones de Pesos por Agua en Terrenos de Kansas City en TampicoDetectan Presunto Adeudo de 14 Millones de Pesos por Agua en Terrenos de Kansas City en Tampico. Foto: N+

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14 millones de pesos en deuda por agua en terrenos de Kansas City, Tampico.

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