Internacional

Congreso Aprueba Destitución del Presidente de Paraguay, Santiago Peña

El Senado lo declaró culpable por presuntos beneficios a la institución financiera; Pedro Alliana asumiría la Presidencia

Congreso Aprueba Destitución del Presidente de Paraguay, Santiago PeñaFoto: AP
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Santiago Peña: ¿Por qué el Congreso Rechazó la Renuncia del Presidente de Paraguay? | N+